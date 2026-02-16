Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak odebrali medale. Wielki wieczór Polaków w Predazzo

O tym konkursie będzie się mówić jeszcze długo. Po indywidualnych zmaganiach na dużej skoczni, gdzie brąz zgarnął Kacper Tomasiak, a w drugiej dziesiątce plasował się Paweł Wąsek można było nieśmiało liczyć, że "Biało-Czerwoni" włączą się do walki o medal. I faktycznie, pierwsze dwie serie zmagań duetów pokazały, że nasi zawodnicy mogą dokonać wielkiej rzeczy. Zajmowali drugie miejsce, ale potem... potem serca kibiców zamarły.

W trzeciej serii słabszą nieco próbę oddał bowiem Wąsek. Przed próbami ostatnich zawodników nasz duet zajmował czwarte miejsce. Zmagania zakłóciła jednak w międzyczasie śnieżyca, która uniemożliwiła dokończenie zmagań. Ostatecznie odwołano ostatnią odsłonę zmagań, uznając za wiążące rezultaty po drugiej serii. A to oznaczało srebro dla Polski!

Wielki wieczór polskich skoków

Nasi zawodnicy nie posiadali się ze szczęścia. Gdy kilkanaście minut po zakończeniu zmagań pojawili się na podium i odebrali srebrne medale, do ich ogromnej radości dołączyła cała sportowa Polska. To już czwarty krążek naszej kadry w trakcie igrzysk.

Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak Maddie Meyer Getty Images

Paweł Wąsek Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

