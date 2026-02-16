Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak odebrali medale. Wielki wieczór Polaków w Predazzo

Tymoteusz Tur

W najśmielszych snach nie mogliśmy sobie wyobrazić takiego scenariusza. Polscy skoczkowie przywiozą z igrzysk aż trzy medale, a ostatni z nich zdobyli w poniedziałkowy wieczór, w konkursie duetów. Po krążek w szalonych okolicznościach sięgnęli Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Chwilę później stanęli na podium, dostarczając kibicom ogromnych wzruszeń.

Sportowcy stoją na podium olimpijskim, dwie osoby w białych strojach z napisem 'Russia' cieszą się, jedna z nich skacze w górę. Po prawej stronie dwóch zawodników w kremowych kurtkach z medalami na szyi otrzymuje brawa. Na środku trzech sędziów lub obs...
Paweł Wąsek i Kacper TomasiakMaddie MeyerGetty Images
O tym konkursie będzie się mówić jeszcze długo. Po indywidualnych zmaganiach na dużej skoczni, gdzie brąz zgarnął Kacper Tomasiak, a w drugiej dziesiątce plasował się Paweł Wąsek można było nieśmiało liczyć, że "Biało-Czerwoni" włączą się do walki o medal. I faktycznie, pierwsze dwie serie zmagań duetów pokazały, że nasi zawodnicy mogą dokonać wielkiej rzeczy. Zajmowali drugie miejsce, ale potem... potem serca kibiców zamarły.

    W trzeciej serii słabszą nieco próbę oddał bowiem Wąsek. Przed próbami ostatnich zawodników nasz duet zajmował czwarte miejsce. Zmagania zakłóciła jednak w międzyczasie śnieżyca, która uniemożliwiła dokończenie zmagań. Ostatecznie odwołano ostatnią odsłonę zmagań, uznając za wiążące rezultaty po drugiej serii. A to oznaczało srebro dla Polski!

    Wielki wieczór polskich skoków

    Nasi zawodnicy nie posiadali się ze szczęścia. Gdy kilkanaście minut po zakończeniu zmagań pojawili się na podium i odebrali srebrne medale, do ich ogromnej radości dołączyła cała sportowa Polska. To już czwarty krążek naszej kadry w trakcie igrzysk.

    Medaliści zawodów olimpijskich w skokach narciarskich stoją na podium, trzymając medale i maskotki, w tle zeskok skoczni pokryty śniegiem.
    Paweł Wąsek i Kacper TomasiakMaddie MeyerGetty Images
    Paweł Wąsek
    Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP
    Sportowiec w czerwonej kurtce z emblematem Polski siedzi przy stoliku, trzymając w ręku brązowy medal na tle ściany z logo sponsorów i zimowego obiektu sportowego. Na stole leżą czerwone rękawiczki.
    Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
