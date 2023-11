Paweł Wąsek gotowy na Puchar Świata w skokach. Postawił przed sobą jasny cel

Na pewno muszę zauważyć postęp względem poprzedniego roku. Chcę zacząć na dobrym równym poziomie, rozwijać się, być coraz wyżej i dobijać się do najlepszej dziesiątki. Potem zobaczymy, na co można mieć smaki dalej. Chcę walczyć o jakieś fajne miejsca w Pucharze Świata, a nie tylko drobne punkty. Chcę, żeby to była stabilna, równa forma przez cały sezon i żeby nie było takich wahań, jak w poprzednim sezonie, gdzie zaczęło się fajnie, a przez drugą połowę sezonu się męczyłem i starałem się na siłę znaleźć dobre czucie. W tym sezonie chciałbym zacząć dobrze, a skończyć jeszcze lepiej

~ oznajmił, cytowany przez "Fakt".