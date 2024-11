Paweł Wąsek błysnął, już czuje frajdę. Niepewność budziły kwestie sprzętowe

Nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto na inauguracyjne zawody przyjechał w pełni spokojny. Na naszym podwórku skakało mi się dobrze i poziom wyglądał nieźle, to jednak nie wiedzieliśmy, jak prezentuje się reszta świata. Zastanawialiśmy się nad tym, czy ktoś znowu nie odskoczył nam sprzętowo dwa kroki do przodu. Wiedziałem, że technicznie wygląda to u mnie w porządku, ale ten sprzęt na tle rywali był niewiadomą

~ mówił 25-latek.