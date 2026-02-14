Paskudne ataki na Polkę. We Włoszech tak tego nie zostawili. Niespodzianka

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Uwaga polskich kibiców skoków skierowana jest dziś głównie na mężczyzn, którzy wieczorem powalczą o olimpijskie medale na dużym obiekcie. Rano w akcji pojawiły się jednak zawodniczki. Kibice podziwiali między innymi próby Poli Bełtowskiej. Wokół nastolatki zrobiło się ostatnio poruszenie ze względu na ogromną falę hejtu. W sobotnie przedpołudnie z tego właśnie powodu kompletnie zaskoczyli ją organizatorzy. Nasza rodaczka otrzymała specjalny podarunek.

Zawodniczka w stroju sportowym, w niebieskim kombinezonie z logo igrzysk olimpijskich, złotym kasku i goglach narciarskich, stoi na śniegu. Na koszulce widnieje napis Milano Cortina 2026.
Pola BełtowskaTom Weller / ContributorGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Pola Bełtowska nie ma póki co dobrych wspomnień z tegorocznych igrzysk olimpijskich. Nastolatka zajęła ostatnie miejsce w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni. Ponadto spokoju długo nie dawali jej hejterzy. Doszło do tego, że oświadczenia wydały między innymi PZN czy PKOl. "To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej. To personalny atak, w wyniku którego cierpi nie tylko zawodniczka, ale także jej najbliżsi" - napisał nasz związek. Sprawą zainteresowały się nawet zagraniczne portale.

Podopieczna Marcina Bachledy jednak nie zamierza się poddawać i dalej próbuje walczyć o to, by do ojczyzny wrócić z dobrymi wspomnieniami. Tym razem rywalizacja przeniosła się na skocznię dużą. Za głównymi bohaterkami kolejne trzy serie treningowe. "Biało-Czerwone" nie uplasowały się w nich wysoko. Ale wyniki w pewnym momencie zeszły na dalszy plan, ze względu na zachowanie organizatorów. Ci po jednej z prób nastolatki wręczyli sportsmence kwiaty. Zdjęciem w mediach społecznościowych pochwalił się między innymi Dominik Formela.

Kwiaty dla Poli Bełtowskiej. Organizatorzy igrzysk docenili wolę walki Polki

"Pola Bełtowska dostała bukiet od wolontariuszy @milanocortina26. I niech ten obrazek idzie w świat. Bo świat traktuje naszą zawodniczkę lepiej od wielu rodaków. Przemiły gest #skijumpingfamily" - oznajmił dziennikarz "skijumping.pl". "Po ostatnim sobotnim skoku treningowym Pola Bełtowska otrzymała kwiaty od organizatorów zawodów" - odnotował także Adam Bucholz ze wspomnianej redakcji. Na twarzy 19-latki przez chwilę pojawił się uśmiech. I pozostaje mieć nadzieję, że jutro również będzie miała powody do radości, tym razem z powodów stricte sportowych. Tekstowa relacja na żywo z konkursu pań w Interia Sport.

Miejsca Polek w pierwszym sobotnim treningu:

35. Anna Twardosz - 20,1 punktu

40. Pola Bełtowska - 4,2

Miejsca Polek w drugim sobotnim treningu:

35. Anna Twardosz - 11,1

40. Pola Bełtowska - 0

Miejsca Polek w trzecim sobotnim treningu:

33. Pola Bełtowska - 0

33. Anna Twardosz - 0

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Dawid Kubacki
Skoki Narciarskie

Sobotni konkurs skoków odwołany, oto powód. Organizatorzy ogłaszają

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Skoczkini narciarska w białym kombinezonie i kasku z goglami, trzymająca narty na ramieniu oraz machająca ręką w kierunku aparatu, wokół niej rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy trybun.
Pola BełtowskaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
Pola Bełtowska
Pola BełtowskaGrzegorz MomotPAP
Zawodnik w stroju narciarskim ląduje na śniegu podczas zawodów olimpijskich w skokach narciarskich, rozstawiając szeroko narty w pozycji telemarkowej, w tle jednolita biała powierzchnia śniegu.
Pola BełtowskaHANNIBAL HANSCHKE/EPAPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja