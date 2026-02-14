Paskudne ataki na Polkę. We Włoszech tak tego nie zostawili. Niespodzianka
Uwaga polskich kibiców skoków skierowana jest dziś głównie na mężczyzn, którzy wieczorem powalczą o olimpijskie medale na dużym obiekcie. Rano w akcji pojawiły się jednak zawodniczki. Kibice podziwiali między innymi próby Poli Bełtowskiej. Wokół nastolatki zrobiło się ostatnio poruszenie ze względu na ogromną falę hejtu. W sobotnie przedpołudnie z tego właśnie powodu kompletnie zaskoczyli ją organizatorzy. Nasza rodaczka otrzymała specjalny podarunek.
Pola Bełtowska nie ma póki co dobrych wspomnień z tegorocznych igrzysk olimpijskich. Nastolatka zajęła ostatnie miejsce w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni. Ponadto spokoju długo nie dawali jej hejterzy. Doszło do tego, że oświadczenia wydały między innymi PZN czy PKOl. "To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej. To personalny atak, w wyniku którego cierpi nie tylko zawodniczka, ale także jej najbliżsi" - napisał nasz związek. Sprawą zainteresowały się nawet zagraniczne portale.
Podopieczna Marcina Bachledy jednak nie zamierza się poddawać i dalej próbuje walczyć o to, by do ojczyzny wrócić z dobrymi wspomnieniami. Tym razem rywalizacja przeniosła się na skocznię dużą. Za głównymi bohaterkami kolejne trzy serie treningowe. "Biało-Czerwone" nie uplasowały się w nich wysoko. Ale wyniki w pewnym momencie zeszły na dalszy plan, ze względu na zachowanie organizatorów. Ci po jednej z prób nastolatki wręczyli sportsmence kwiaty. Zdjęciem w mediach społecznościowych pochwalił się między innymi Dominik Formela.
Kwiaty dla Poli Bełtowskiej. Organizatorzy igrzysk docenili wolę walki Polki
"Pola Bełtowska dostała bukiet od wolontariuszy @milanocortina26. I niech ten obrazek idzie w świat. Bo świat traktuje naszą zawodniczkę lepiej od wielu rodaków. Przemiły gest #skijumpingfamily" - oznajmił dziennikarz "skijumping.pl". "Po ostatnim sobotnim skoku treningowym Pola Bełtowska otrzymała kwiaty od organizatorów zawodów" - odnotował także Adam Bucholz ze wspomnianej redakcji. Na twarzy 19-latki przez chwilę pojawił się uśmiech. I pozostaje mieć nadzieję, że jutro również będzie miała powody do radości, tym razem z powodów stricte sportowych. Tekstowa relacja na żywo z konkursu pań w Interia Sport.
Miejsca Polek w pierwszym sobotnim treningu:
35. Anna Twardosz - 20,1 punktu
40. Pola Bełtowska - 4,2
Miejsca Polek w drugim sobotnim treningu:
35. Anna Twardosz - 11,1
40. Pola Bełtowska - 0
Miejsca Polek w trzecim sobotnim treningu:
33. Pola Bełtowska - 0
33. Anna Twardosz - 0