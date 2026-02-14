Paskudne ataki na Polkę. We Włoszech tak tego nie zostawili. Niespodzianka

Pola Bełtowska nie ma póki co dobrych wspomnień z tegorocznych igrzysk olimpijskich. Nastolatka zajęła ostatnie miejsce w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni. Ponadto spokoju długo nie dawali jej hejterzy. Doszło do tego, że oświadczenia wydały między innymi PZN czy PKOl. "To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej. To personalny atak, w wyniku którego cierpi nie tylko zawodniczka, ale także jej najbliżsi" - napisał nasz związek. Sprawą zainteresowały się nawet zagraniczne portale.

Podopieczna Marcina Bachledy jednak nie zamierza się poddawać i dalej próbuje walczyć o to, by do ojczyzny wrócić z dobrymi wspomnieniami. Tym razem rywalizacja przeniosła się na skocznię dużą. Za głównymi bohaterkami kolejne trzy serie treningowe. "Biało-Czerwone" nie uplasowały się w nich wysoko. Ale wyniki w pewnym momencie zeszły na dalszy plan, ze względu na zachowanie organizatorów. Ci po jednej z prób nastolatki wręczyli sportsmence kwiaty. Zdjęciem w mediach społecznościowych pochwalił się między innymi Dominik Formela.

Rozwiń

Kwiaty dla Poli Bełtowskiej. Organizatorzy igrzysk docenili wolę walki Polki

"Pola Bełtowska dostała bukiet od wolontariuszy @milanocortina26. I niech ten obrazek idzie w świat. Bo świat traktuje naszą zawodniczkę lepiej od wielu rodaków. Przemiły gest #skijumpingfamily" - oznajmił dziennikarz "skijumping.pl". "Po ostatnim sobotnim skoku treningowym Pola Bełtowska otrzymała kwiaty od organizatorów zawodów" - odnotował także Adam Bucholz ze wspomnianej redakcji. Na twarzy 19-latki przez chwilę pojawił się uśmiech. I pozostaje mieć nadzieję, że jutro również będzie miała powody do radości, tym razem z powodów stricte sportowych. Tekstowa relacja na żywo z konkursu pań w Interia Sport.

Miejsca Polek w pierwszym sobotnim treningu:

35. Anna Twardosz - 20,1 punktu

40. Pola Bełtowska - 4,2

Miejsca Polek w drugim sobotnim treningu:

35. Anna Twardosz - 11,1

40. Pola Bełtowska - 0

Miejsca Polek w trzecim sobotnim treningu:

33. Pola Bełtowska - 0

33. Anna Twardosz - 0

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Pola Bełtowska Grzegorz Momot PAP

Pola Bełtowska HANNIBAL HANSCHKE/EPA PAP