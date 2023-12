Partnerka szczera do bólu ws. Halvora Egnera Graneruda. "Ludzie postrzegają go negatywnie"

Halvor Egner Granerud nie krył rozczarowania po pierwszych konkursach w sezonie 2023/24. Gwiazdor reprezentacji Norwegii w miniony weekend nie powalczył o podium Pucharu Świata. - To katastrofa. To fatalny początek zimy - wypalił zawodnik w rozmowie z NRK. O zachowaniu podopiecznego Aleksandra Stoeckla wypowiedziała się teraz jego partnerka. Jej słowa dają do myślenia.