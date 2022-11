Padło pytanie o wykluczonych Rosjan. Zaskakująca odpowiedź Kamila Stocha

Apolityczny Jewgienij Klimow z literą "Z"

Najbardziej utytułowany polski skoczek Kamil Stoch tuż przed Pucharem Świata w Wiśle został zapytany o jego stosunek do wykluczenia Rosjan z rywalizacji we wszystkich zawodach pod auspicjami FIS-u.

- Odkąd przyjechaliśmy do Lahti, myślę o tym, co się dzieje na Ukrainie. Przestałem w pewnym momencie zaglądać do telefonu, ale nie potrafię od tego uciec. Bardzo mnie to dotknęło i wstrząsnęło mną. Jako sportowcy nie możemy udawać, że się nic nie dzieje - oznajmił Stoch .

- Nie możemy się odwrócić. Głośno powinniśmy o tym mówić i jednocześnie propagować to, co w sporcie najważniejsze. Wzajemny szacunek i sportową rywalizację. Walczyć możemy, ale tylko z samym sobą. Lubię skakać i kocham to, co robię. Dzisiaj nie dawało mi to jednak żadnej satysfakcji - dodał.