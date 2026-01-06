Oto zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni. Absolutna deklasacja, konkurencja mogła tylko patrzeć

Turniej Czterech Skoczni to jedna z najbardziej prestiżowych rywalizacji w świecie skoków narciarskich. Co roku czołowi zawodnicy tej dyscypliny meldują się na czterech kultowych obiektach, aby powalczyć o statuetkę, prezentującą majestatycznego złotego orła, wzbijającego się do lotu.

Skoczkowie z kraju nad Wisłą doskonale znają smak zwycięstwa w czteroetapowym niemiecko-austriackim konkursie. W przeszłości "Złoty Orzeł" wpadał bowiem w ręce: Adama Małysza, Kamila Stocha oraz Dawida Kubackiego. Sezon 2025/2026 niestety nie układa się jednak po myśli skoczków z kraju nad Wisłą. Na nieoczekiwanego lidera naszej kadry wyrósł 18-letni Kacper Tomasiak, który tegoroczną edycję TCS zakończył ostatecznie na 12. pozycji.

Świetny finisz Domena Prevca. Zostawił konkurencję daleko w tyle

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej edycji TCS wiele osób jako ostatecznego zwycięzcę całego cyklu stawiało Domena Prevca. Słoweniec perfekcyjnie rozpoczął sezon, notując 5 wygranych konkursów indywidualnych z rzędu.

Swoją fenomenalną formę podkreślał on również podczas niemieckiej części rywalizacji, wygrywając konkursy w Oberstdorfie oraz Garmisch-Partenkirchen. Wielu ekspertów sądziło wówczas, że Prevc ma realne szanse zakończyć TCS jako zwycięzca wszystkich czterech konkursów. Po przenosinach do Austrii słoweńskiego dominatora dość niespodziewanie poskromił jednak Ren Nikaido. Prevc zakończył zawody w Innsbrucku na 2. miejscu, co zbytnio nie popsuło jego sytuacji w walce o "Złotego Orła". Przewaga nad resztą stawki była bowiem gigantyczna.

Kropką nad "i" w walce o trofeum był występ w Bischofshofen. W pierwszej serii konkursowej Domen Prevc oddał skok na 138 metr, co zapewniło mu prowadzenie na półmetku rywalizacji. Druga seria konkursowa obfitowała natomiast w znacznie większą ilość dalekich prób. Nie przeraziło to jednak 26-latka, który pewnie zmierzał po tytuł. W drugiej próbie Słoweniec odpalił kolejną bombę, osiągając odległość 138,5 metra. Skok ten, choć nie dał mu zwycięstwa w Bischofshofen, był symbolicznym nokautem ze strony Prevca. Zakończył on bowiem 74. edycję Turnieju Czterech Skoczni na najwyższej możliwej lokacie. Ponadto, jego przewaga punktowa nad 2. w zestawieniu Janem Hoerlem wyniosła imponujące 42.3 punktu.

Tym samym Domen zapisał się w historii skoków narciarskich, powtarzając jednocześnie sukces swojego starszego brata Petera Prevca, który sięgnął po "Złotego Orła" w sezonie 2015/2016, a więc równo 10 lat temu.

Domen Prevc Grzegorz Momot PAP

Domen Prevc Jure MAKOVEC AFP

Domen Prevc - rekordzista świata w odległości skoku Jure MAKOVEC East News

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP