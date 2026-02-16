Łukasz Olszewski, Interia Sport: Jest Pan jednym z ojców sukcesu Kacpra Tomasiaka. Jak właściwie zaczęła się ta współpraca?

Słamowir Hankus, SMS Sportów Zimowych: Kacpra prowadziłem praktycznie od jego pierwszych dni, gdy przyszedł do naszej szkoły sportowej. To miało miejsce ponad 6 lat temu. (...) Wojtek (tata Kacpra - przyp. red.) zawsze powtarzał, że on będzie robił wszystko, żeby swoich dzieci nie szkolić - taką ma zasadę, że chciał sobie zachować ten podział obowiazków "ojciec - trener" i nie chciał mieć bezpośredniego wpływu na szkolenie, chociaż doradzał na co dzień.

Do Waszej placówki uczęszcza masa młodych sportowców, którzy marzą o tym, by być gwiazdami w przyszłości. Jak rozpoznać ten "nieoszlifowany diament"? Jakie cechy powinien mieć taki zawodnik?

Pracuję w szkole już 15 lat i przez te wszystkie lata przewinęły się tutaj setki zawodników. Wydaje mi się, że nie ma tutaj jednego mianownika, którym można określić, że on będzie super zdolny. Często zdarza się, że jest ktoś utalentowany, ale będąc nieco lepszym od reszty, on nie dodaje za wiele od siebie, oprócz samego talentu. Na samym talencie się kończy i ten zawodnik nie potrafi się przebić. Z kolei ci, którzy wyróżniają się cierpliwością i pracowitością, później ich przewyższają.

W czasie, kiedy pracował Pan z Kacprem, było coś takiego, co kazało Panu twierdzić, że w jakiejś kwestii on jest wybitny?

Na pewno jedna rzecz, która wyróźniała Kacpra zawsze na tle rówieśników, to była łatwość w przenoszeniu - my to mówimy "energii na progu". Nawet, jeśli technicznie nie skacze najlepiej, to potrafi za każdym jednym skokiem generować dużą moc i jego to wyróżniało od małego.

Od początku umiał się fajnie odbijać i to mu ułatwiło drogę. Ten element zawsze był u niego naturalny

Kibice mają okazję poznać Kacpra bliżej w momencie, kiedy udziela jakiś wywiadów po kolejnych skokach. Jak mógłby Pan go opisać? Jaki Kapcer był na co dzień?

Kacper cechuje się bardzo dużym spokojem i cierpliwością do rzeczy, które musiał wykonywać. Z punktu widzenia techniczno-sportowego, to jest bardzo analityczny umysł. Bardzo lubi matematykę i przedmioty ścisłe. On zawsze musiał mieć rozebrane wszystko na czynniki pierwsze. Trochę wytłumaczone i przeanalizowane. Bardzo szybko potrafi to przekładać na kolejne skoki.

To bardzo widać w Pucharze Świata. Jest jedna seria i Kacper w wywiadzie po skoku mówi, jaki popełnił błąd. W następnym skoku ten błąd jest już skorygowany. To jest ogromna przewaga nad całą resztą, że potrafi te skoki zmienić. To jest jego ogromny atut

Już teraz o Kacprze mówi się, że to jest "następca Stocha". Oczywiście jest to wielki komplement, ale i ogromna presja. Czy da się przygotować młodego zawodnika na te wielkie oczekiwania?

Myślę, że da się ich oswoić z tym, że jak zaczną skakać na najwyższym poziomie, to wtedy ten świat się wywraca do góry nogami. To jest zupełnie inna styczność ze skokami, niż choćby w Pucharze Kontynentalnym. Tam nie ma telewizji, wywiadów, kibiców. Dochodzi więc wiele czynników do tego skakania na nartach. Nauczyć się raczej tego nie da, ale samo obcowanie z Pucharem Świata daje dużo. I to jest jedyna droga.

To jeszcze na koniec mam pytanie o Pana odczucia. Już same starty Kacpra w Pucharze Świata to pewnie olbrzymia duma, a co dopiero, gdy pół roku później jest powołany na igrzyska. Jakie to uczucie dla Pana?

Przede wszystkim to ogromna duma z tego, że przez te lata można było kształtować młody charakter i organizm... Radość wewnętrzna, że pracę, którą się wykonuje, robi się w odpowiednim kierunku. Wiadomo - przy stu zawodnikach tylko kilku dojdzie do takiego poziomu, ale jeden czy dwóch daje odczucie, że miejsce, w którym się jest, jest dobrym miejscem. To zaszczyt, że można było takiego zawodnika przygotowywać do dalszej kariery i trzeba trzymać kciuki, żeby ta kariera się potoczyła dobrze.

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

