Na niemieckim obiekcie prezentują się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. W komplecie awansowali oni do sobotniego konkursu indywidualnego, a lider naszej drużyny - pierwszy z wymienionych - zajął w kwalifikacjach trzecie miejsce. Dobrze Polacy wypadli także w treningach.

Poprawa dyspozycji względem tej, prezentowanej przed tygodniem w Wiśle jest bardzo wyraźna. Co pomogło podopiecznym Michala Doleżala? Topór uważa, że mogą to być nowe kombinezony, w których skaczą reprezentanci.



Polscy skoczkowie zmienili kombinezony

W innych strojach, niż na polskiej skoczni rywalizują w ten weekend Żyła, Zniszczoł i Wąsek. W komplecie mają czarne stroje, zaś przed tygodniem były to kombinezony o stalowej barwie. Jedynym, który nie zdecydował się na zmianę jest Stoch, skaczący w tym samym, co w Wiśle komplecie.



- Na całość skoków składają się technika, dyspozycja i sprzęt. Myślę, że materiał (z którego uszyte były kombinezony na Wisłę - przyp.red.) nie za bardzo pasował - ocenił Topór. - Wygląda na to, że w czarnych kombinezonach dużo lepiej się prezentują i w powietrzu też lepiej one pracują - dodał.



