Oto prawda nt. PŚ w Wiśle. Organizatorzy ujawniają. Kompletne zaskoczenie

Polscy kibice skoków narciarskich już od czwartku mogą śledzić zmagania Pucharu Świata w Wiśle. O godz. 12:00 odbyły się kwalifikacje z udziałem kobiet. W nich 21. miejsce zajęła Anna Twardosz, a na 28. lokacie uplasowała się Pola Bełtowska. Nasze obie reprezentantki wywalczyły awans do konkursu indywidualnego, który ruszy tuż po godz. 17:00.

W piątek do rywalizacji przystąpią panowie na czele ze skoczkami Macieja Maciusiaka. - Ja jestem spokojny. Wiem, ile zawodnicy trenowali i na jakim są poziomie, patrząc na skoki ze zgrupowań w Wiśle i Zakopanem. Takie próby dałyby zdecydowanie inne rezultaty. Z taką nadzieją jedziemy do Wisły i liczymy na wsparcie kibiców - zapowiadał trener "Biało-Czerwonych".

Szef PŚ w Wiśle przekazuje: Spodziewałem się, że przez to kibice mogą stawić się na obiekcie mniej licznie

Przypomnijmy, w Wiśle będziemy oglądać aż dziesięciu naszych zawodników. Są nimi: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła, a oprócz nich z kadry B postawiono na Klemensa Joniaka, Macieja Kota, Adama Niżnika i Jakuba Wolnego.

W rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" głos zabrali organizatorzy zawodów w polskim mieście, którzy są zaskoczeni poziomem zainteresowania kibiców tegorocznej edycji. - W środę późnym wieczorem na sobotni konkurs nie dało się już kupić ani jednego biletu. Zeszły wszystkie, sold out. Z kolei na niedzielę są jeszcze pojedyncze wejściówki, ale wiele wskazuje na to, że wkrótce się rozejdą. Przyznam, że byłem tym stanem rzeczy trochę zaskoczony - powiedział Andrzej Wąsowicz, szef Pucharu Świata w Wiśle.

W teorii fani mogli być zawiedzeni kiepskim początkiem PŚ w wykonaniu naszych skoczków. Ale nic bardziej mylnego. - Początek był jeszcze niezły i napawał optymizmem, ale w Falun i Ruce poszło nam słabiej. Spodziewałem się, że przez to kibice mogą stawić się na obiekcie mniej licznie. Na szczęście stało się inaczej - dodał.

Lada moment w Wiśle czekają nas wielkie emocje, które będziemy przeżywać m.in. dzięki solidnej organizacji. Ile kosztuje przeprowadzenie zawodów Pucharu Świata? - W tej chwili nie jestem w stanie podać jeszcze dokładnych kwot, bo rywalizacja nawet się nie zaczęła, trwa sprzedaż biletów na niektóre etapy, ale koszty będą akceptowalne - tłumaczy Wąsowicz.

Oto plan PŚ w Wiśle na najbliższe dni:

Czwartek, 4.12.2025

17:15 Konkurs indywidualny kobiet

Piątek, 5.12.2025

10:00 Kwalifikacje kobiet

11:30 Konkurs indywidualny kobiet

17:45 Oficjalny trening mężczyzn

20:15 Kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 6.12.2025

13:45 Seria próbna mężczyzn

14:45 Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 7.12.2025

12:55 Kwalifikacje mężczyzn

14:25 Konkurs indywidualny mężczyzn

