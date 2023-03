Oto powód słabej formy Piotra Żyły? Niepokojący głos z PZN 

W przypadku Piotrka, uważam, że to nie jest kwestia samopoczucia. On, po zdobyciu mistrzostwa świata w Planicy, najzwyczajniej się rozregulował. Wcześniej, przed i w trakcie konkursu, w którym zdobył złoto, aż kipiał z emocji. Gdyby go dotknąć, nie wykluczone, że można było porazić się prądem. Teraz po wielkim sukcesie Piotrek nam trochę pobłądził i musi wrócić na właściwe tory, a to nie jest takie proste

~ Rafał Kot