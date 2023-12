Oto "czarny koń" tego sezonu? Stawia na niego nawet Halvor Egner Granerud

Gregor Deschwanden to zawodnik, który od wielu lat rywalizuje w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Do tej pory jednak Szwajcar był raczej postacią drugoplanową - co prawda w ostatnich latach regularnie zdobywał on punkty do klasyfikacji generalnej, jednak rzadko kiedy kończył on zawody w pierwszej dziesiątce. Niespodziewaną zwyżkę formy podopieczny Rune Velty zanotował tego lata - podczas tegorocznej edycji Letnich Grand Prix 32-latek praktycznie nie schodził z podium, a w klasyfikacji generalnej letniego cyklu miejsca ustąpił jedynie reprezentantowi Bułgarii Władimirowi Zografskiemu.