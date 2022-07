Piątkowymi kwalifikacjami rozpoczynają się zawody FIS Grand Prix w Wiśle. Decyzją Thomasa Thurnbichlera na skoczni im. Adama Małysza zobaczymy 12 Polaków : Dawida Kubackiego, Aleksandra Zniszczoła, Macieja Kota, Kamila Stocha, Pawła Wąska, Piotra Żyłę, Andrzeja Stękałę, Jakuba Wolnego, Jana Habdasa, Tomasza Pilcha, Kacpra Juroszka i Jarosława Krzaka.

Tymczasem liderzy, najpopularniejsi i najbardziej utytułowani z tej grupy, zabrali głos i zdradzili, jak im się pracuje pod okiem nowego trenera. Okazuje się, że nie obyło się bez niespodzianek.

Upały uderzą w skoczków? Zaskakująca reakcja Stocha!

Skoki narciarskie. Kamil Stoch i Dawid Kubacki mówią, jak wygląda współpraca z Thomasem Thurnbichlerem

Dawid Kubacki, w rozmowie z "Faktem", podkreślił, że pierwsze dni z Thurnbichlerem w roli szkoleniowca mijają "bardzo intensywnie". Skoczkom skończyły się wakacje i musieli zabrać się do wytężonej pracy. "Zaczyna się to wszystko rozkręcać. Wiadomo, że zbliżają się zawody, więc jest luźniej z treningami, żeby nogę 'doświeżyć;. Myślę, że to idzie po prostu w fajnym kierunku. Widzę to po swoich skokach na skoczni. Tak naprawdę już niedługo będziemy mieli okazję do tego, żeby się porównać z resztą świata" - wyjaśnia.

W austriackim trenerze zaskoczyło go przede wszystkim jedno. I nie chodzi tu wcale w pierwszej kolejności o podejście do treningów i innowacyjne rozwiązania, a o rzecz zdecydowanie bardziej błahą, a mianowicie... dużą liczbę tatuaży porozrzucanych po ciele Thomasa.

Tego nie byłem do końca świadomy, że jest ich aż tyle, a teraz jest ich chyba plus jeden, po tym, jak rozpoczęliśmy współpracę. To było jedno, ale na pewno [zaskoczył mnie] ilością pomysłów i tych rzeczy, które ma w głowie. No, później niestety my to musimy wykonywać na treningach i nam rozgrzewki wychodzą dość długo (śmiech). Ale robimy to w jakimś celu. Wiadomo, cały system, który został zmieniony, to też jest nowość dla każdego z nas i to jest zaskoczenie, jak mamy pracować. Wydaje mi się, że ma to ręce i nogi i będzie to dobrze działało - opowiada.

Głos w sprawie współpracy z Thurnbichlerem zabrał też Kamil Stoch. Zdaje się, że ma podobne wrażenia jak Kubacki. "Wszystko jest na najwyższym poziomie i cieszę, że w dalszym ciągu mogę trenować skoki narciarskie i rozwijać swoje umiejętności" - stwierdził. I dodał: "[Trener] zaskoczył mnie przede wszystkim swoją charyzmą, swoim sposobem bycia. Jest bardzo przekonujący. Od razu dał po sobie poznać, że czuje się dobrze w miejscu, w którym się znalazł, że wie co robi no i że jest odpowiednią osobą na to miejsce".

Wygląda na to, że Stoch dogaduje się nie tylko z Austriakiem, ale również z nowym prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Do sieci trafiło jego zdjęcie z Adamem Małyszem. "Pojednanie" - podpisał ujęcie autor fotografii, nawiązując tym samym do zgrzytu między zawodnikami a byłym skoczkiem, do którego doszło na finiszu zeszłego sezonu.

