Oto co Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki podnieśli z podium w Zakopanem. "Młody" szaleje

Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki stanęli na podium konkursu duetów w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. To pierwsze podium reprezentacji Polski w tym sezonie zimowym. Nasi skoczkowie musieli się podzielić nagrodą.

Dwóch skoczków narciarskich w czerwonych strojach stoi na tle skoczni narciarskiej, jeden trzyma puchar w kształcie zwierzęcia, drugi wiązankę kwiatów i narty, wokół śnieg i zimowy krajobraz.
Kacper Tomasiak (po lewej) i Dawid Kubacki ze swoimi nagrodamiGrzegorz MomotPAP

Młodość i doświadczenie. O takiej chwili marzyliśmy. Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki stanęli na podium Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem w rywalizacji duetów.

To połączenie dwóch sportowych pokoleń pokazuje, że polskie skoki zmierzają w dobrym kierunku. To symboliczna chwila, której świadkami byliśmy w mekce skoków narciarskich w naszym kraju. Wielka Krokiew znowu pokazała swoją magię.

Kajakarstwo górskie jak skoki narciarskie? "Czemu przyjmujemy takie kryterium?"Polsat Sport

Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak na podium Pucharu Świata

Przed rywalizacją duetów wiele było dyskusji, kto powinien wystąpić w zawodach obok Tomasiaka, bo jego miejsce w drużynie było niepodważalne. Trener Maciej Maciusiak miał twardy orzech do zgryzienia, ale ostatecznie postawił na Kubackiego. Niektórych ta decyzja zaskoczyła, innych nie.

Ostatecznie ona się obroniła, bo Polacy stanęli na podium, a na nim musieli się... podzielić nagrodą.

To podium super smakuje, bo stać na nim w Zakopanem, to jest coś wyjątkowego. Cieszę się, że dzisiaj mógł tego doświadczyć Kacper, a ja mogłem mu w tym towarzyszyć
mówił Dawid Kubacki.

    Polacy musieli się podzielić nagrodą. Tysiące euro dla naszych skoczków

    Organizatorzy za podium przyznali nagrody rzeczowe - figurę niedźwiadka rzeźbionego w drewnie i kwiaty. Misiek trafił do "młodego", a kwiaty do weterana. Obaj wzbogacili też swoje konto o siedem tysięcy euro każdy (ok. 30 tysięcy złotych). Tomasiak zatem już w tym sezonie zarobił 47,5 tysiąca euro (ok. 200 tysięcy złotych), a Kubacki 12 600 euro (ok. 53 tysiące złotych).

    Rywalizację duetów z ogromną przewagą wygrali Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher. Drugie miejsce wywalczyli Słoweńcy Timi Zajc i Anze Lanisek.

    W niedzielę w Zakopanem odbędzie się konkurs indywidualny (11 stycznia, godz. 16.00) z udziałem pięciu polskich skoczków.

    Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Dwóch skoczków narciarskich ubranych w czerwone kombinezony i czapki zimowe rozmawia ze sobą na skoczni. Jeden z nich trzyma narty, w tle widać elementy infrastruktury sportowej oraz innych uczestników zawodów.
    Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak (po lewej)Grzegorz MomotPAP
    Dwóch polskich skoczków narciarskich stoi na podium z nartami, ubrani w czerwone kombinezony z logo sponsorów, jeden z nich trzyma drewnianą statuetkę, drugi bukiet kwiatów, w tle ścianka sponsora i logo zawodów Pucharu Świata.
    Polscy skoczkowie zajęli trzecie miejsce w konkursie duetówWojtek RadwańskiAFP
    Grupa skoczków narciarskich wraz z zespołem technicznym pozuje na podium na tle pomarańczowej ścianki sponsorskiej, dwóch zawodników stoi z nartami uniesionymi w geście radości, pozostali członkowie zespołu siedzą i klęczą uśmiechając się do kamery.
    Polscy skoczkowie zakończyli konkurs duetów na trzecim miejscuAndrzej IwańczukEast News

