Młodość i doświadczenie. O takiej chwili marzyliśmy. Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki stanęli na podium Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem w rywalizacji duetów.

To połączenie dwóch sportowych pokoleń pokazuje, że polskie skoki zmierzają w dobrym kierunku. To symboliczna chwila, której świadkami byliśmy w mekce skoków narciarskich w naszym kraju. Wielka Krokiew znowu pokazała swoją magię.

Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak na podium Pucharu Świata

Przed rywalizacją duetów wiele było dyskusji, kto powinien wystąpić w zawodach obok Tomasiaka, bo jego miejsce w drużynie było niepodważalne. Trener Maciej Maciusiak miał twardy orzech do zgryzienia, ale ostatecznie postawił na Kubackiego. Niektórych ta decyzja zaskoczyła, innych nie.

Ostatecznie ona się obroniła, bo Polacy stanęli na podium, a na nim musieli się... podzielić nagrodą.

To podium super smakuje, bo stać na nim w Zakopanem, to jest coś wyjątkowego. Cieszę się, że dzisiaj mógł tego doświadczyć Kacper, a ja mogłem mu w tym towarzyszyć

Polacy musieli się podzielić nagrodą. Tysiące euro dla naszych skoczków

Organizatorzy za podium przyznali nagrody rzeczowe - figurę niedźwiadka rzeźbionego w drewnie i kwiaty. Misiek trafił do "młodego", a kwiaty do weterana. Obaj wzbogacili też swoje konto o siedem tysięcy euro każdy (ok. 30 tysięcy złotych). Tomasiak zatem już w tym sezonie zarobił 47,5 tysiąca euro (ok. 200 tysięcy złotych), a Kubacki 12 600 euro (ok. 53 tysiące złotych).

Rywalizację duetów z ogromną przewagą wygrali Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher. Drugie miejsce wywalczyli Słoweńcy Timi Zajc i Anze Lanisek.

W niedzielę w Zakopanem odbędzie się konkurs indywidualny (11 stycznia, godz. 16.00) z udziałem pięciu polskich skoczków.

Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak (po lewej) Grzegorz Momot PAP

Polscy skoczkowie zajęli trzecie miejsce w konkursie duetów Wojtek Radwański AFP

Polscy skoczkowie zakończyli konkurs duetów na trzecim miejscu Andrzej Iwańczuk East News