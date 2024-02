Zaskakujące wideo z Piotrem Żyłą obiegło internet. "Logiczne, że to AI"

Małe i wesołe "oszustwo" nie umknęło kibicom. Ci od razu zauważyli, że wypowiedź Żyły to tak naprawdę sprawka sztucznej inteligencji. "Logiczne, że to AI", "Widać momentami, że to, co mówi, nie współgra z tym, co pokazują ruchy jego ust. Czasami słychać głos, mimo iż ma zamknięte usta. Na 100 procent to AI", "To AI czasem bywa troszku przerażające w tym, jak podobnie potrafi brzmieć", "Żartowniś" - piszą fani w komentarzach.