Ostrzeżenie dla Tomasiaka. To może nie być koniec, padły ważne słowa

Polscy kibice skoków na długo nie zapomną tegorocznych zimowych igrzysk. W pesymistycznym scenariuszu podopieczni Macieja Maciusiaka mieli wrócić do ojczyzny bez ani jednego medalu, ale wszystkich zaskoczył Kacper Tomasiak. Nastolatek stawał na podium w każdym męskim konkursie, dzięki czemu zapisał się w historii całego polskiego sportu. Doszło do tego, że komplementował go Domen Prevc. Słoweniec to najlepszy zawodnik obecnie trwającego sezonu. Pewnie prowadzi w klasyfikacji Pucharu Świata, zdobył ponadto złoto olimpijskie na dużym obiekcie.

Zapewne 26-latek miał chrapkę na więcej. Ale aby poprawić się na najważniejszej imprezie czterolecia, potrzebuje uzbroić się w cierpliwość do 2030 roku. W międzyczasie zapewne nie będą próżnować jego rywale, w tym między innymi Kacper Tomasiak. Któryś z nich wreszcie chciałby zakończyć dominację Słoweńca. Ten obecnie nie ma sobie równych - w walce o Kryształową Kulę drugiego Ryoyu Kobayashiego odstawia na ponad 600 punktów. Zła wiadomość dla Japończyka i reszty? Domenovi Prevcowi ciągle jest mało.

Domen Prevc chce być jeszcze lepszy. Jasna deklaracja tuż po igrzyskach

"Trofea napędzają mnie dalej. Chcę to kontynuować i mam już kilka pomysłów, jak w przyszłym sezonie mogę wejść na jeszcze wyższy poziom i pokonać samego siebie. Adrenalina zawodów jest niesamowicie uzależniająca i chcę z roku na rok przeżywać to jeszcze mocniej. To, co osiągam, jest dla mnie kolejną motywacją, by stawać się lepszym" - przyznał dominator obecnie trwającej kampanii, cytowany przez "skijumping.pl".

Co ciekawe, Słoweniec wcale nie smuci się tylko jednym krążkiem zdobytym na igrzyskach. "Na początku sezonu powiedziałem, że jeśli zdobędę choć jeden medal, czy to w lotach narciarskich, czy w Predazzo, każdy z nich będzie po prostu osiągnięciem. Tym, co zostanie w mojej pamięci, będą skoki i emocje. To są rzeczy, które zapamiętam. To właśnie te wspomnienia chcę mieć w głowie na starość, pamiętać te osiągnięcia wraz z wielkimi emocjami" - dodał, podekscytowany nadchodzącymi konkursami.

Sporo radości 26-latkowi da zapewne najbliższy weekend. Karuzela Pucharu Świata zawita niebawem na mamucią skocznię w Bad Mitterndorf. Tego typu obiekty należą do ulubionych lidera klasyfikacji generalnej. Tekstowe relacje z zawodów w Interia Sport.

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

Domen Prevc podczas konferencji przed Red Bull Skoki w Punkt Pawel Murzyn/East News East News

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

