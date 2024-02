Ostrzeżenie dla Thomasa Thurnbichlera. To się musi zmienić. Jasny komunikat ws. skoczków

Wydawało się, że ostatnie tygodnie to światełko w tunelu. "Biało-Czerwoni" bowiem dostarczyli polskim fanom nieco nadziei i optymizmu podczas mistrzostw świata w lotach. Najpierw do samego końca można było mieć nadzieję, w walce o medal indywidualny liczyć będzie się Piotr Żyła , który ostatecznie zakończył zmagania na szóstej pozycji . W konkursie drużynowym natomiast Polacy przed ostatnią grupą skoczków byliby sporym zagrożeniem dla kroczącej po trzecie miejsce reprezentacji Niemiec - dowodzonej przez Stefana Horngachera - gdyby nie dyskwalifikacja Aleksandra Zniszczoła .

Jednak już pierwszy konkurs w Willingen pokazał, że nasi najlepsi zawodnicy są bardzo daleko od swojej formy. Stoch i Żyła w ogóle nie znaleźli się w czołowej "30", natomiast Kubacki wywalczył awans tylko dlatego, że fatalną wpadkę zaliczył Stefan Kraft. Ósmy był za to Zniszczoł, co jest najlepszym jak dotąd rezultatem któregokolwiek z naszych reprezentantów w tym sezonie. I to najlepiej pokazuje, gdzie aktualnie jesteśmy.