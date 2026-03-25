Ostre spięcie Stocha i Tajnera, Kamil nie wytrzymał. Ta decyzja to był cios

Katarzyna Pociecha

Gdy PZN pod wodzą Apoloniusza Tajnera podjął decyzję, by mimo wszystko nie przedłużać umowy z trenerem Hannu Lepistoe, stanowczy sprzeciw zgłosił Kamil Stoch. Doszło wówczas to spięcia zawodnika z prezesem federacji. O wszystkim opowiada dopiero teraz jeden z zainteresowanych. Wyjawia, jakie dobitne słowa padły wówczas z ust skoczka narciarskiego.

Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner
Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner, 2017 rok

Finałem w Planicy Kamil Stoch zakończy nie tylko sezon, ale i całą sportową karierę. Już wcześniej trzykrotny mistrz olimpijski zapowiedział, że ta zima będzie dla niego ostatnią w roli aktywnego zawodnika. A zaczynał jeszcze u boku Adama Małysza i z Apoloniuszem Tajnerem za sterami Polskiego Związku Narciarskiego. Były prezes federacji wspomina teraz moment, w którym doszło do swoistego przekazania insygniów władzy. Przytacza też historię, która pokazuje lojalność i charakterność Stocha.

Scysja Tajnera i Stocha. "Kamil dość ostro wyskoczył do mnie"

Kiedy Adam Małysz prowadził wybitną karierę, wiele osób nie dowierzało, że w krótkim czasie może pojawić się następny Polak, który na tak długo zagości w sercach kibiców skoków narciarskich. A jednak, stało się. Kamil Stoch, podobnie jak wcześniej Małysz, dostarczył fanom ogromu wzruszeń i wielkiej narodowej dumy.

Gdy jeszcze był dzieckiem, jego talent dostrzegł Apoloniusz Tajner. O 1999 roku miał Kamila na oku. "Było widać, że to jest tak duży talent, że będzie wielkim mistrzem" - opowiada teraz w rozmowie z RMF FM.

Przypomina sobie też dwa bardzo symboliczne momenty, gdy ustępujący mistrz niejako oddał insygnia władzy temu, który dopiero zaczynał pasmo sukcesów. "Już w 2011 roku nastąpiło takie symboliczne przekazanie pałeczki. W Zakopanem był taki konkurs: gęsty śnieg, trudne warunki. Małysz się przewrócił a po przerwie Stoch oddał najlepszy skok i wygrał. To był pierwszym symboliczny znak" - opowiada.

Drugą taką chwilą była ta z finału sezonu w Planicy. Kamil Stoch, który wygrał tamten konkurs, wszedł na podium w góralskim kapeluszu. Następnie podszedł do drugiego wówczas Adama Małysza, pogratulował mu, a potem - jak określa to Apoloniusz Tajner - "oddał mu taki pokłon góralski".

Zdaniem Tajnera Stoch to zawodnik charakterny. Miał okazję przekonać się o tym jeszcze za czasów swojej prezesury w PZN. Przed Planicą w federacji zapadła decyzja, by nie przedłużać umowy z trenerem Hannu Lepistoe. Posłańcem wiadomości był właśnie Tajner. Spotkał się wówczas z oporem ze strony Kamila.

"Wszedłem do pomieszczenia zawodników. Byli tam Małysz i Stoch. Kamil dość ostro wyskoczył do mnie. Jak możemy zabierać trenera! Bez konsultacji z zawodnikami! Ja mu powiedziałem, że jest jeszcze za młody. Że jeszcze nie jest partnerem do takiej rozmowy. Później się uspokoiliśmy. Porozmawialiśmy, choć Kamil nie był zadowolony" - opisał.

Natomiast pokazał charakter, ujął się za trenerem. To mi się bardzo spodobało
- dodał.

Apoloniusz Tajner ma też pomysł, czym Kamil Stoch mógłby się zająć już po zakończeniu zawodniczej kariery. Według niego ma predyspozycje pedagogiczno-dydaktyczne. "Mam nadzieję, że będzie wspierał swoim doświadczeniem i wiedzą grupy sportowe" - podsumował.

Kamil Stoch
Kamil StochLUKASZ SZELAG/REPORTERReporter
Apoloniusz Tajner
Apoloniusz TajnerTomasz JastrzebowskiReporter
Kamil Stoch
Kamil StochDamian KlamkaEast News
Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja