29 marca 2026 roku przejdzie do historii polskiego sportu. Na słynnym mamucie w Planicy ostatecznie karierę sportową zakończył Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski jako jedyny polski zawodnik wystąpił w konkursie finałowym wieńczącym ten sezon Pucharu Świata.

Pożegnalna kampania pod kątem sportowym nie była wyśniona dla skoczka z Zębu. 38-latek długo starał się dorównać do swoich największych sukcesów. Każdy kolejny weekend był dla niego pożegnaniem z kolejnymi arenami, na których występował przez wiele lat.

Stoch znalazł się również w kadrze na zimowe igrzyska olimpijskie. We włoskim Predazzo polski mistrz obserwował narodzenie nowej gwiazdy polskich skoków - zaledwie 19-letniego Kacpra Tomasiaka, który w swoim debiucie wywalczył trzy medale olimpijskie.

Symboliczny moment przy pożegnalnym skoku. Kluczowa rola małżonki Kamila Stocha

Pomimo nienajlepszej formy Stoch zdołał zakończyć sezon jako drugi najwyżej notowany skoczek w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ostatni akt jego kariery nastąpił na mamucie w Planicy. W miejscu kluczowym, nie tylko ze względów sportowych, lecz również i prywatnych.

To właśnie w Planicy Kamil Stoch poznał swoją późniejszą małżonkę Ewę Bilan. W tym miejscu Polak rozpoczął nowy etap w prywatnym życiu, gdy zdecydował się oświadczyć wieloletniej partnerce. Po wielu latach przyszła pora na zakończenie sportowego rozdziału życia. Małżonka Stocha w pożegnaniu odegrała kluczową rolę.

Kamil Stoch w pierwszej serii niedzielnego konkursu osiągnął 193 metry. Ostatecznie dało mu to 30. miejsce i prawo skoku w drugiej serii finałowych zmagań. Wówczas w gnieździe trenerskim pojawiła się małżonka Stocha, która osobiście dała mu sygnał do rozpoczęcia ostatniego skoku w zawodach Pucharu Świata. Te symboliczne obrazki pozostaną w pamięci kibiców na bardzo długo.

Kamil Stoch, Ewa Bilan-Stoch

Kamil Stoch zakończył karierę sportową

Kamil Stoch

