Ostatni skok w karierze Kamila Stocha. Małżonka odegrała kluczową rolę

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W niedzielne przedpołudnie w słoweńskiej Planicy dokonała się historyczna chwila w polskim sporcie. Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch ostatecznie zakończył karierę sportową. Ostatni skok w karierze 38-latka był fetowany przez tłumy zgromadzone na trybunach wokół słynnego mamuta. W finale sportowej przygody Stochowi towarzyszyła jego żona Ewa Bilan-Stoch, która odegrała kluczową rolę.

Kamil Stoch niesiony na ramionach, numer 3 na kombinezonie, na banerze Ewa Bilan-Stoch z mikrofonem i notesem.
Ewa Bilan-Stoch towarzyszyła mężowi w jego ostatnim skoku w karierze

29 marca 2026 roku przejdzie do historii polskiego sportu. Na słynnym mamucie w Planicy ostatecznie karierę sportową zakończył Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski jako jedyny polski zawodnik wystąpił w konkursie finałowym wieńczącym ten sezon Pucharu Świata.

Pożegnalna kampania pod kątem sportowym nie była wyśniona dla skoczka z Zębu. 38-latek długo starał się dorównać do swoich największych sukcesów. Każdy kolejny weekend był dla niego pożegnaniem z kolejnymi arenami, na których występował przez wiele lat.

Stoch znalazł się również w kadrze na zimowe igrzyska olimpijskie. We włoskim Predazzo polski mistrz obserwował narodzenie nowej gwiazdy polskich skoków - zaledwie 19-letniego Kacpra Tomasiaka, który w swoim debiucie wywalczył trzy medale olimpijskie.

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

Symboliczny moment przy pożegnalnym skoku. Kluczowa rola małżonki Kamila Stocha

Pomimo nienajlepszej formy Stoch zdołał zakończyć sezon jako drugi najwyżej notowany skoczek w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ostatni akt jego kariery nastąpił na mamucie w Planicy. W miejscu kluczowym, nie tylko ze względów sportowych, lecz również i prywatnych.

To właśnie w Planicy Kamil Stoch poznał swoją późniejszą małżonkę Ewę Bilan. W tym miejscu Polak rozpoczął nowy etap w prywatnym życiu, gdy zdecydował się oświadczyć wieloletniej partnerce. Po wielu latach przyszła pora na zakończenie sportowego rozdziału życia. Małżonka Stocha w pożegnaniu odegrała kluczową rolę.

Kamil Stoch w pierwszej serii niedzielnego konkursu osiągnął 193 metry. Ostatecznie dało mu to 30. miejsce i prawo skoku w drugiej serii finałowych zmagań. Wówczas w gnieździe trenerskim pojawiła się małżonka Stocha, która osobiście dała mu sygnał do rozpoczęcia ostatniego skoku w zawodach Pucharu Świata. Te symboliczne obrazki pozostaną w pamięci kibiców na bardzo długo.

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Kamil Stoch, Ewa Bilan-Stoch
Kamil Stoch, Ewa Bilan-Stoch
Kamil Stoch zakończył karierę sportową
Kamil Stoch
