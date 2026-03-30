Ostatni skok w karierze Kamila Stocha, a później takie słowa. Iga Świątek nie czekała

Patryk Górski

Kamil Stoch w niedzielę, 29 marca, oddał swoje dwa ostatnie skoki w zawodowej karierze. Legenda w pierwszej próbie podczas konkursu Pucharu Świata w Planicy poszybowała na 193 metry, w drugiej wylądowała trzy metry bliżej. Chwilę po zakończeniu rywalizacji na słynnym słoweńskim mamucie trzykrotny mistrz olimpijski został pożegnany z wielkimi honorami. Jedną z osób, która zdecydowała się wyrazić dla niego swój podziw w mediach, jest Iga Świątek. Tenisistka nie kryła, kim jest dla niej uznany skoczek.

Iga Świątek i Kamil Stoch
Iga Świątek, pożegnanie Kamila Stocha

Ten moment musiał w końcu nadejść. Kamil Stoch w niedzielę po oddaniu dwóch skoków na mamucie ukłonił się widowni Pucharu Świata w Planicy i tym samym zakończył swoją 22-letnią, bogatą w sukcesy karierę profesjonalnego skoczka narciarskiego.

Popularnego "Rakietę z Zębu" natychmiast po zakończeniu rywalizacji zaczęło żegnać mnóstwo uznanych sportowców, a w rozmowie z serwisem "WP SportoweFakty" swoje uznanie wobec skoczka wyraziła "inna z polskich rakiet" - Iga Świątek.

Najlepsza polska tenisistka w historii nie kryła się z tym, że sukcesy Kamila Stocha śledziła od najmłodszych lat, kiedy znajdował się już na szczycie, a ona sama zaczynała świadomie odbierać i rozumieć, czym jest rywalizacja sportowa.

Stoch dla Świątek to jednak ktoś znacznie więcej niż tylko osoba, którą oglądała w telewizji. Skoczek jest dla tenisistki przykładem wybitnego sportowca i profesjonalisty, u którego etyka pracy i determinacja zawsze stały na najwyższym poziomie.

- Jest symbolem tego, jak powinna wyglądać etyka pracy w sporcie i jakie wartości powinien reprezentować prawdziwy mistrz. Od początku imponował mi jego profesjonalizm, konsekwencja i niezwykła zdolność do utrzymywania najwyższego poziomu przez wiele lat. Na skoczni zawsze widziałam w nim ogromną energię, determinację i sportową odwagę - coś, co wyróżnia wielkich mistrzów - dodała.

Maciej Brzeziński

Iga Świątek na koniec wskazuje również, że jej podziw wobec Stocha nie wynika jedynie z sukcesów, jakie odnosił w zawodowym sporcie. Trzecia rakieta świata ma do niego ogromny szacunek głównie ze względu na to, jakim jest człowiekiem.

- Dlatego właśnie Kamil Stoch jest dla mnie jednym z tych sportowców, których nie podziwia się wyłącznie za wyniki. Szanuję go za to, jakim jest zawodnikiem, ale jeszcze bardziej za to, jakim jest człowiekiem. W moim pokoleniu wielu z nas dorastało, patrząc na jego sukcesy - i myślę, że dla wielu młodych sportowców był i wciąż jest jednym z najlepszych przykładów tego, czym naprawdę jest mistrzostwo - zakończyła.

Iga Świątek, Kamil Stoch
Iga Świątek, Kamil StochDavid Gray & Marcin GolbaAFP
Iga Świątek po finale US Open 2022
Iga Świątek po finale US Open 2022Matthew StockmanAFP
Kamil Stoch
Kamil StochMarcin GolbaAFP
