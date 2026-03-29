Ostatni skok Stocha w karierze. Konsternacja po pierwszej próbie, wzruszenie po powtórce

Kamil Stoch już wiele miesięcy temu ogłosił, że sezon 2025/26 będzie ostatnim w jego karierze. Polski mistrz m.in. chciał po raz szósty powalczyć na zimowych igrzyskach olimpijskich. Ta sztuka mu się udała, ale we Włoszech nie odegrał pierwszoplanowej roli. Zresztą cały sezon 2025/26 był trudny dla Stocha. Najwyższe miejsce zajął w Lahti, gdy zawody ukończył na 10. miejscu.

39-krotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata sezon, ale i karierę kończył w Planicy. W sobotni wieczór w centrum Kranjskiej Gory odbyło się pożegnanie legendy z polskimi kibicami, którzy opanowali całe miasto. Kibice odśpiewali naszemu mistrzowi "Sto lat", a także licznie skandowali: "Dziękujemy!".

Czuje się tutaj jak w domu i dlatego postanowiłem, że moje ostatnie skoki będą miały miejsce tutaj

Kamil Stoch zakończył karierę. Ostatni skok polskiego mistrza w Planicy

W niedzielę o godzinie 10:00 odbyły się ostatnie zawody tegorocznego sezonu. Trzeci na liście startowej był Stoch. Polak skoczył 193 metry i uzyskał notę 151.6 pkt. To oznaczało, że po swojej próbie zajmował ostatnie miejsce i musiał czekać na to, co zrobią rywale.

W finałowym konkursie zobaczyliśmy 31 zawodników i jeden z nich musiał odpaść. Długo wydawało się, że padnie na Stocha, który w pechowy sposób zakończyłby karierę. Ostatecznie słabiej skoczył Niemiec Felix Hoffmann i Polak mógł oddać jeszcze jedną próbę, która była tą ostatnią w karierze.

Stoch rozpoczął drugą serię finałowych zawodów w Planicy. Na belce startowej sygnał do startu otrzymał od swojej małżonki Ewy Bilan - Stoch. Chwilę później poleciał na odległość 190 metrów.

Po wylądowaniu młodzi skoczkowie z KS Eve-nement Zakopane przygotowali szpaler dla swojego mentora, a koledzy z reprezentacji podnieśli Polaka do góry, aby go pożegnać.

Pożegnanie Stocha jest podzielone na kilka rozdziałów. Komentatorzy Eurosportu przyznali, że celebracja w Planicy trwać będzie bardzo długo.

Kamil Stoch w weekend oficjalnie zakończy sportową karierę Jure MAKOVEC AFP

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Kamil Stoch Marcin Golba AFP

Kamil Stoch zakończył karierę sportową Grzegorz Momot PAP

