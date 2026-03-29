Ostatni skok Stocha, a to jeszcze nie wszystko. Padł rekord, kapitalne zakończenie sezonu

Paweł Czechowski

29 marca 2026 roku stał się wyjątkowym dniem w historii polskich skoków - to właśnie w tę niedzielę, w Planicy, ostatni skok w swej karierze oddał Kamil Stoch. Choć to "Rakieta z zębu" była w głównej mierze w centrum zainteresowania rzeszy kibiców zgromadzonych w Słowenii, to zwieńczenie sezonu przyniosło naturalnie jeszcze innych bohaterów - w tym, oczywiście Domena Prevca, który ustanowił pewien ciekawy rekord.

Domen Prevc w locie podczas skoku narciarskiego, narty równolegle, w tle drzewa i pochmurne niebo
Domen Prevc

Z końcem marca tego roku zamyka się wspaniały rozdział w dziejach polskich skoków narciarskich - Kamil Stoch, multimedalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, oficjalnie zakończył swoją karierę sportową.

W tę niedzielę "Rakieta z Zębu" oddała swój ostatni skok na legendarnej Letalnicy, wieńcząc niezwykłą sportową historię. To jednak nie był koniec ciekawych zdarzeń, jakich doświadczyli kibice w Planicy.

Media: Sensacyjne wieści z Planicy. Obwieszczono powrót Horngachera do Polski

Wspaniały rekord Domena Prevca. Mocne zwieńczenie sezonu w Pucharze Świata

Domen Prevc, który przypieczętował już jakiś czas temu swój triumf w klasyfikacji generalnej PŚ, podczas drugiego konkursu indywidualnego w Słowenii zajął bowiem drugie miejsce, ustępując jedynie Mariusowi Lindvikowi - i tym samym ustanowił swój ostateczny rekord dotyczący najwyższej w dziejach przewagi lidera "generalki" nad drugim zawodnikiem w tabeli.

26-latek prześcignął Ryoyu Kobayashiego dokładnie o zawrotne 954 punkty, co tylko potwierdziło, że pseudonim "Domenator" nie został mu nadany na wyrost. W ogólnym rozrachunku Prevc zapisał przy swym nazwisku 2148 "oczek".

Tu warto wspomnieć, że Słoweńcowi zabrakło zaledwie punktu do tego, by wyrównać wynik Stefana Krafta w zestawieniu wszech czasów najlepiej punktujących skoczków w jednym sezonie. Austriak w tej klasyfikacji znajduje się w ogólnym rozrachunku na drugiej pozycji - najwyższa lokata zaś niezmiennie przynależy do... Petera Prevca, który w sezonie 15/16 uzyskał 2303 pkt.

Kamil Stoch w Planicy zakończył karierę. Tyle zarobił w pożegnalnym sezonie

Koniec sezonu w Pucharze Świata. Zaczęło się wielkie odliczanie do Letniego Grand Prix

Na kolejne emocje związane ze skokami na najwyższym poziomie (a przynajmniej tymi spod egidy FIS) będziemy musieli poczekać - bez niespodzianki - do Letniego Grand Prix. To zaś ma zostać zainaugurowane w weekend 8-9 sierpnia w francuskim Courchevel, natomiast potem rywalizacja przeniesie się do Wisły.

Zobacz również:

Kamil Stoch
Skoki Narciarskie

Stoch zakończył karierę i zdradził. Tym się teraz zajmie. Jest temat skoków

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News
Skoczek narciarski w kombinezonie startowym i kasku, stojący z nartą w dłoni, uśmiechnięty pokazuje kciuki w górę. W tle widoczny fragment trybun i elementy infrastruktury zawodów.
Domen PrevcERWIN SCHERIAUAFP
Skoczek narciarski w locie podczas zawodów olimpijskich, ubrany w kombinezon startowy, kask i gogle, na tle ciemnego nieba.
Domen PrevcANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Występ Julii Szczecininy i Michała Woźniaka w programie krótkim par sportowych. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja