- Oczywiście, że chciałbym wziąć udział w igrzyskach olimpijskich. Teraz kończę 53 lata. Skoro zaszedłem tak daleko, moim celem jest teraz skakać dalej, aż skończę 60 lat. Chcę zadziwiać ludzi w całej Japonii i na świecie - powiedział w ostatnich dniach przed kamerą polskiego Eurosportu Noriaki Kasai.

Nestor skoków narciarskich nie przestaje zadziwiać swoją długowiecznością. Najszerzej publiczności w minionych sezonach pokazywał się w Pucharze Świata w Sapporo, bo wtedy japońska kadra może użyć tzw. kwoty krajowej, czyli poszerzonej kadry w kwalifikacjach.

Konkursy przeprowadzane na Okurayamie były ostatnią szansą na uzyskanie przez Kasaiego kwalifikacji olimpijskiej. Jak wyliczył niemiecki Eurosport, musiałby on znaleźć się raz w najlepszej ósemce lub dwa razy w TOP15. To było sportowe science-fiction, bo Japończyk zajmuje miejsca w drugiej dziesiątce, ale w Pucharze Kontynentalnym, będącym na dużo słabszym poziomie niż PŚ.

Noriaki Kasai nie pojedzie na igrzyska. Brak kwalifikacji plus wielka konkurencja

O ile w sezonie 2024/25 raz udało mu się uzyskać awans do konkursu (zajął w nim 45. miejsce), to już w tym nie przebrnął do zawodów głównych, przez co wrota IO zamknęły się. Trzeba dodać jednak, że Japonia będzie mogła wystawić w konkursach indywidualnych w Predazzo trzech zawodników. Nawet gdyby Kasai jakimś zrządzeniem losu wypełnił "minimum", to musiałby przeskoczyć w hierarchii wielu swoich rodaków.

Gdy medytuję na plaży, często wyobrażam sobie moment, w którym wygrywam złoty medal na igrzyskach w Mediolanie. Nie sądzę, bym mógł wziąć udział w igrzyskach z moją obecną formą. Czeka mnie dużo pracy, by móc tam pojechać i celować w podium

Nie udało mu się zbudować takiej dyspozycji, by zostać samodzielnym rekordzistą w liczbie występów na zimowych IO. Ma takowych na koncie 8, tyle co niemiecka łyżwiarka szybka Claudia Pechstein (zakończyła karierę w marcu 2025 r.). Najprawdopodobniej we Włoszech dogoni ich Simon Ammann.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Noriaki Kasai Jure Makovec / AFP AFP

Noriaki Kasai Yosuke Hayasaka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Noriaki Kasai Yosuke Hayasaka AFP