Ostateczna decyzja zapadła. Kibice polskich skoków mogą być rozczarowani

Mistrzostwa świata w Planicy na nowo rozbudziły dyskusję na temat sytuacji kobiecych skoków w Polsce. Do konkursu na normalnej skoczni zakwalifikowała się tylko Nicole Konderla, kończąc rywalizację na pierwszej serii. Nieco lepiej było na skoczni dużej, gdzie w konkursie mieliśmy dwie Polki, a na 23. miejscu rywalizację zakończyła Kinga Rajda. W kobiecym konkursie drużynowym Polki nie awansowały do drugiej seri i, a w rywalizacji mikstów duet Konderla-Rajda w zespole z Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą zajął 8. miejsce.

Skoki narciarskie. Polskich zawodniczek zabraknie w cyklu Raw Air

Po konkursie na dużej skoczni decyzję o zakończeniu zawodowej przygody ze skokami podjęła Rajda. - Bardzo długo się już męczyłam. Trzy ostatnie lata to był najgorszy okres w moim życiu. Po zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie miałam załamanie i nie chciałam wracać. Dałam się jednak namówić. Spróbowałam też innego sportu. Odpoczęła mi głowa i podjęłam jeszcze jedną próbę. Kolejny rok okazał się jednak tak samo fatalny. (...) Nie czuję się po prostu dobrze psychicznie. Pewnie przez to, jak byłam traktowana i jak wiele było obiecane - mówiła w wywiadzie z Tomaszem Kalembą opublikowanym na łamach Interii Sport

Adam Małysz zapowiada rewolucję w kobiecych skokach