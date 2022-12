Organizatorzy TCS chcą pomóc Kubackiemu. Mówią wprost! Polak pobije rekord?

Skoki narciarskie: Turniej Czterech Skoczni w Ga-Pa. Dawid Kubacki pobije swój rekord?

Nie zapominajmy, że to Dawid Kubacki jest rekordzistą Grosse Olympiaschanze. W noworocznym konkursie otwierającym 2021 rok nasz reprezentant skoczył aż 144 metry. Jak poinformował portal Sport.pl, organizatorzy zawodów wywierają teraz sporą presję na to, by podczas obecnej edycji Turnieju Czterech Skoczni wynik Polaka został pobity i ma na to szanse on sam. Są nawet w stanie pomóc Polakowi.