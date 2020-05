Pandemia koronawirusa storpedowała nie tylko końcówkę sezonu zimowego w skokach narciarskich, ale także początek Letniego Grand Prix. W środę oficjalnie potwierdzono, że konkurs w Courchevel nie będzie mógł dojść do skutku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot o braku nowych talentów w polskich skokach. Wideo TV Interia

Wprowadzone przez francuski rząd restrykcje skutecznie pozbawiły organizatorów snów o możliwości rozegrania zawodów inaugurujących tegoroczny cykl Letniego Grand Prix w skokach narciarskich.

Reklama

O tym, że zawody raczej się nie odbędą, informowaliśmy już w poniedziałek. Teraz pojawiło się jednak stanowisko dyrektora klubu sportowego w Courchevel, które oficjalnie potwierdziło pierwsze doniesienia.

"Wraz ze związkiem narciarskim oraz Międzynarodową Federacją Narciarską podjęliśmy decyzję o odwołaniu LGP ze względów zdrowotnych. Grand Prix jest jak Puchar Świata, więc sportowcy ze wszystkich krajów muszą mieć okazję na niego przyjechać" - powiedział Bruno Tuaire.

W uzasadnieniu czytamy, że na konkursach miało się pojawić jednocześnie około ośmiu, dziewięciu tysięcy kibiców, więc byłaby to widownia zdecydowanie liczniejsza niż zezwalają na to wprowadzone restrykcje. Zgodnie z ustaleniami francuskich władz, do września nie mogą odbywać się wydarzenia gromadzące widownię, która przekracza 5 tysięcy osób.

Pierwotnie zawody miały odbyć się 7 i 8 sierpnia. Następne zawody to Wisła w weekend 22-23 sierpnia.



Zdjęcie Dawid Kubacki /Getty Images