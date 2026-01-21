Opuścił Polskę, teraz aż huczy o nim w Niemczech. Gromy. I to od kogo

Kwestia kontroli sprzętu była jednym z najgorętszych tematów przed startem obecnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszystko przez aferę sprzętową z udziałem Norwegów - którzy na mistrzostwach świata manipulowali przy swoich kombinezonach - oraz zmian w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej - FIS.

Jej szeregi opuścił pełniący wcześniej funkcję głównego kontrolera Christian Kathol, którego praca wzbudzała sporo zastrzeżeń. Do FIS-u dołączył za to znany i ceniony Mathias Hafele, którego poprzednim pracodawcą był Polski Związek Narciarski. Austriak wykorzystuje teraz bogate doświadczenie, które zdobył między innymi w naszym kraju.

- Celem jest stworzenie jasnych, przejrzystych i dobrze zdefiniowanych zasad dla wszystkich zainteresowanych stron.(...) Sam byłem skoczkiem narciarskim i przez wiele lat odpowiadałem za sprzęt w reprezentacjach narodowych. Teraz chcę wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie - mówił na starcie swojej misji.

Skoki narciarskie. Sven Hannawald grzmi. "Tego nie znoszę"

Tej zimy skoczkowie znaleźli się w nowej rzeczywistości. Zmienione zostały nie tylko przepisy, ale i system kar, do którego wprowadzony został system żółtych i czerwonych kartek (o jego szczegółach pisaliśmy tutaj), którego efekty już widzimy.

Swoją refleksją w tej kwestii podzielił się teraz nie kto inny, a sam Sven Hannawald, ostro krytykując tych, którzy podejmują ryzyko, dopuszczając się sprzętowych oszustw.

Cierpi na tym sport, który kocham. Nie znoszę, kiedy mówi się, że to wszystko oszustwo, że to doping, że jest tu jak w kolarstwie. Jest mi niedobrze

- Trzeba być surowym. Liczy się każdy milimetr, nawet jeśli chodzi o materiał - dodał 51-latek.

Jak podkreśla niemiecki portal Sport1.de, Sven Hannawald ceni sobie pracę Mathiasa Hafele, bo pod jego wodzą wiele zmieniło się na lepsze. Niektórzy jednak wciąż nie potrafią rozumieć, że powinni przestać szukać nielegalnej przewagi nad resztą stawki. A jako niechlubny przykład wskazany został palcem Timi Zajc, który otrzymał czerwoną kartkę podczas Turnieju Czeterech Skoczni.

- Wciąż są dwie lub trzy bardzo sprytne osoby, które myślą, że mogą udawać głupców. Ale teraz są dyskwalifikowani, czego niedawnym przykładem jest Timi Zajc. Przegapił przez to dwa konkursy Turnieju Czterech Skoczni. W końcu pojawił się ktoś, kto podejmuje działania, nawet jeśli niektóre sprawy pozostają trudne - cieszy się Hannawald, niegdyś wielki rywal Adama Małysza.

