Oni będą wiedli prym w Pucharze Świata w skokach? Adam Małysz nie ma wątpliwości

Skoki narciarskie. Adam Małysz wskazał, kto może być faworytem w Pucharze Świata

- Na pewno trenowaliśmy trochę ciężej niż wcześniej, przez co trudniej jest utrzymać dobrą technikę. To ma nam jednak dać przewagę zimą. Dla nas ten okres w roku jest najważniejszy, bo przecież skoki narciarskie są sportem zimowym - tłumaczył Austriak w rozmowie z Interia Sport .

W to, co robi 34-latek, wierzy Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego , którego jednak też odrobinę zaniepokoiło nieco słabsze lato naszych skoczków. W końcu po raz pierwszy od ośmiu lat na podium klasyfikacji generalnej LGP nie stał żaden Polak. Wszelkie wątpliwości rozwiała jednak rozmowa Małysza z Thurnbichlerem.

- My chyba też za bardzo przyzwyczailiśmy się do takiego modelu, że jak nasi zawodnicy dobrze skaczą latem, to potem zima też jest dobra. Być może zmienił się nieco trening i trzeba poświęcić to lato, by potem brylować zimą - mówił Małysz w rozmowie z Interia Sport.