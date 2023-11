On jest niemożliwy. Legendarny rywal Polaków zrobi to w sobotę, Ruka oszaleje

W piątek 24 listopada odbyły się przy tym oficjalny trening oraz pierwsze kwalifikacje - w nich reprezentanci Polski nie pokazali niestety przesadniej dobrej formy , natomiast w komplecie, czyli w piątkę, przedostali się oni do właściwych zmagań. Nie inaczej było w przypadku Szwajcara Simona Ammanna , który... niebawem znów napisze kawałek pięknej historii sportu.

Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić. WIDEO

Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wiecznie młody Simon Ammann. Szwajcar w Ruce znowu przejdzie do historii

Jak bowiem wskazał współpracujący z portalem Skijumping.pl Paweł Borkowski, Ammann - dzięki swojemu awansowi do konkursu - w sobotę jako trzeci zawodnik w dziejach odda skok w Pucharze Świata mają już ukończone 42 lata:

Tym samym czterokrotny mistrz olimpijski dołączy do dwóch Japończyków - Noriakiego Kasaiego oraz Takanobu Okabe - którym również wcześniej udała się sztuka "oszukania czasu". Popularny "Simi" 42. urodziny obchodził dokładnie 25 czerwca i jak widać wcale nie ma zamiaru mówić jeszcze ostatniego słowa w kwestii swojej kariery.

Puchar Świata w Ruce. Pięciu Polaków powalczy o punkty na skoczni K-120

Inauguracyjny konkurs PŚ na Rukatunturi (HS 142, K-120) rozpocznie się dokładnie o godz. 16.15 25 listopada - o 14.45 czekać nas zaś będzie seria próbna. Na relację na żywo z obu tych wydarzeń zapraszamy tradycyjnie do Interii Sport .

Na belce startowej zjawią się m.in. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Trzech pierwszych z wymienionych panów zostało nominowanych w plebiscycie Interii "As Sportu 2023". Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi kandydaturami i do oddania głosu w poniższej ankiecie wielokrotnego wyboru: