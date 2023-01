On był największą sensacją lotów. Sprzeciwia się rywalizacji z Rosjanami

Skoki narciarskie. 13 lat czekania, rekord Ukrainy

- To niesamowite uczucie. Aż trudno to określić. Tylko ja sam wiem, co to dla mnie znaczy. Brakuje mi słów, by o tym mówić - powiedział 22-latek, który sam nie mógł zrozumieć, co się u niego odblokowało.