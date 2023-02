Do tego kuriozalnego wydarzenia doszło tuż przed piątkowym konkursem Pucharu Świata. Wówczas linka do kilkusetkilogramowej frezarki do torów zerwała się i w efekcie urządzenie zaczęło sunąć w dół rozbiegu. Później z impetem uderzyło w zeskok i zaczęło po nim zjeżdżać. W jego centralnej części pracowali wówczas deptacze, którzy na szczęście w porę dostrzegli zagrożenie, schodząc na bok. Całe zdarzenie uchwyciły kamery.