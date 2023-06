Sąsiedzi już kiedyś mieli przekonywać, że małżeństwo Kamila i Ewy Stochów jest niemal idealne. Nie były to jedynie czyste spekulacje. Ojciec skoczka zdradza, że u boku żony jego syn odnalazł spokój i poczucie bezpieczeństwa. Układa im się bardzo dobrze, a cała rodzina ma z Ewą bardzo dobry kontakt. " Człowiek dokonuje wyboru w życiu. Jeśli dokona właściwego, to taki wybór doda mu pewności i energii. Wie, co robi i dlaczego" - tłumaczy. I dodaje coś jeszcze.