Ogromny problem polskiego skoczka, fatalna wiadomość z Sapporo. Sam potwierdził

Maciej Kot pozostaje w walce o miejsce na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Głównym konkurentem jest dla niego w tej chwili Dawid Kubacki, któremu też marzy się wyjazd do Mediolanu. W Sapporo Kubacki jak na razie pokazał się z nieco lepszej strony niż jego kolega.

Maciej Kot zakwalifikował się do sobotniego konkursu w Sapporo

Przylot do Sapporo nie był najszczęśliwszy dla Macieja Kota. Skoczek na Instagrama najpierw wrzucił wspaniałe widoki, a potem... zdjęcie, na którym pojawił się stos tabletek i ciepła herbata. Wielu kibiców było zaniepokojonych tym, co dzieje się z polskim zawodnikiem, bo przecież lada moment polska ekipa miała wybrać się na trening.

Na skoczni polski zawodnik nie radził sobie jednak najgorzej. Na treningach skoczył 122,5 metra (33. miejsce) i 116 metrów (32. miejsce) za każdym razem zajmując trzecie wśród Biało-Czerwonych miejsce. W kwalifikacjach poszło mu nieco lepiej. Osiągnął 124 metry i znalazł się na 27. pozycji. Co prawda, nie był to szczyt marzeń 34-latka, ale udało mu się osiągnąć najważniejszy cel tego dnia mimo gorszej dyspozycji.

Maciej Kot opowiedział, jak się czuje

W rozmowie z Kacprem Merkiem po kwalifikacjach Maciej Kot opowiedział o tym, jak się czuje. Na jego twarzy widać było spore zmęczenie i to dopiero dziennikarz powiedział, że skoczek musiał mierzyć się z zatruciem pokarmowym. Zapytał od razu sportowca, jak ten się czuje.

"Jest w porządku, jest kwalifikacja. (...) Podróż nie była łatwa, a dzisiejszy dzień też nie należał do najłatwiejszych. Dobrze, że dałem sobie szansę poskakać jutro" - odpowiedział Kot. Jego dzień wyglądał dość zwyczajnie, prócz tego, że "jak najmniejszym kosztem przeprowadził rozgrzewkę".

Na pytanie o to, czy wie, że teraz walczy z Dawidem Kubackim o miejsce w składzie na igrzyska olimpijskie, odpowiedział krótko: "Skupmy się na tym, co tu i teraz w Sapporo, a skład poznamy po weekendzie".

