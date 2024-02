Dawid Kubacki w ubiegłym sezonie był najlepszym polskim skoczkiem, a sezon Pucharu Świata zakończył na doskonałym czwartym miejscu. W bieżącym cyklu "Mustaf" jest cieniem zawodnika sprzed kilkunastu miesięcy, a podczas sobotniej rywalizacji w Oberstdorfie nie dał powodów by myśleć, że wraca do dawnej formy. Doświadczony zawodnik skoczył zaledwie 177 m i nie zdołał zakwalifikować się do ostatniej serii - zajął 39. miejsce, wyprzedzając jedynie zdyskwalifikowanego Sindre Ulvena Joergensena.

