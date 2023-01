Ogromny cios dla świata skoków. Koszmar wielkiej gwiazdy. To oficjalne!

Bogataj w pierwszej serii nie ustała próby na 89,5 m i upadła . Skocznię opuściła na noszach , została odwieziona do szpitala w Ljublanie. Tam szczegółowe badania wykryły zerwanie więzadła krzyżowego w lewym kolanie .

Skoki narciarskie. Ursa Bogataj zerwała więzadła, czeka ją operacja

27-letnia Bogataj, dwukrotna złota medalistka olimpijska z Pekinu 2022, została już wypisana do domu , noga jest unieruchomiona, później będzie musiała przejść operację . Rehabilitacja - jak twierdzą lekarze - potrwa około trzech, nawet czterech miesięcy, w tym sezonie Słowenka już nie wystąpi.

To już jej druga groźna kontuzja. W grudniu 2019 roku zerwała więzadło krzyżowe w prawym kolanie, co wtedy również zmusiło ją do wcześniejszego zakończenia sezonu.