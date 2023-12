Ogromne zamieszanie w skokach pań. Zmiana belki pomogła Norweżce, w sieci wrze

22-letnia Eirin Maria Kvandal już trzy sezony temu odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Młoda zawodniczka to jednak w świecie kobiecych skoków postać nietypowa - mimo startów w konkursach najwyższej rangi ma ogromne problemy z lądowaniem . W przeszłości Kvandal miewała już upadki, które kończyły się ciężkimi kontuzjami - w 2021 roku zerwała więzadła w kolanie. Po powrocie na skocznie Norweżka tak jak wcześniej ląduje brzydko, bez telemarku, a dodatkowo nie potrafi przełamać swoich lęków przed kolejnymi wypadkami i nowymi urazami.

Dlaczego? Przepisy mówią jasno, że jeśli belka zostaje obniżona na życzenie trenera, skoczek musi osiągnąć odległość będącą minimum 95% Hill Size i tylko wtedy dostanie dodatkowe punkty . Taka reguła to zabezpieczenie przed przesadnym pójściem w taktykę - bez niej teoretycznie mogłoby się zdarzyć, że przy skoku z naprawdę krótkiego rozbiegu konkurs wygra ktoś, kto wyląduje blisko, ale dzięki ogromnej rekompensacie za obniżony najazd i tak pokona konkurencję.

Wylądowała za blisko, dostała bonus. Zadecydował krok jury

W sobotni wieczór w Garmisch-Partenkirchen podczas Turnieju Dwóch Nocy kibice przecierali jednak oczy ze zdumienia - przed skokiem Kvandal belka tradycyjnie mocno poszła w dół, tym razem łącznie aż o cztery stopnie, a narciarka mimo odległości gorszej od 95% Hill Size i tak dostała duży bonus. Jak się jednak okazuje, swoje do powiedzenia miał nie tylko trener Meyer.

Zawodniczki występujące bezpośrednio przed Norweżką skakały z 26. belki startowej, natomiast dla niej jury zawodów skróciło rozbieg do 23. poziomu. Meyer zdecydował się na dodatkowe obniżenie do poziomu 22. W sytuacji, gdy Kvandal lądowała przed Hill Size, straciła punkty nie za obniżenie belki o cztery poziomy, a tylko o jeden - bo trzy z czterech stopni to obniżka decyzją jury.