Ogromna wpadka na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. I to w takim momencie

Polski Związek Narciarski otrzymał prawo do zorganizowania w dniach 14-17 marca zawodów FIS Cup i Pucharu Kontynentalnego , których przeprowadzenie do pewnego momentu stało pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez wysokie temperatury, które sprawiły, że na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza w Zakopanem nie było śniegu.

"To będą nietypowe zawody, ale się odbędą. Rozbieg będzie oczywiście lodowy, lądowanie na igelicie, ale wyhamowanie na... śniegu. Zwieziemy tyle śniegu, ile będziemy mogli. Zaczniemy też produkcję, tak by przykryć wybieg skoczni. Śnieg połączymy z igelitem tak, by wszystko było bezpieczne dla zawodników. Już wiem, że na takie rozwiązanie zgodziła się FIS" - mówił.