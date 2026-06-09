Ogłosili rozstanie, ale to nie koniec. Pertille zatrudniony w roli trenera

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zakończył się już kilka miesięcy temu. Z polskiej perspektywy najważniejsze są oczywiście dwie rzeczy. Po pierwsze rozkwit talentu Kacpra Tomasiaka, który dał polskim kibicom mnóstwo wspaniałych chwil szczególnie na igrzyskach olimpijskich.

Oprócz tego niewątpliwie wielkie znaczenie ma także zakończenie kariery przez Kamila Stocha. Nasz mistrz pożegnał się z profesjonalnym sportem, udając się na zasłużoną narciarską emeryturę. Oprócz tego wiele działo się jednak w innych reprezentacjach narodowych.

Ivo Pertile trenerem Włochów. "Duże wyzwanie"

W jednych lepiej, w innych gorzej. Jedną z tych drużyn, w której wyniki nie porywały, była kadra Włoch. W związku z tym z pracą pożegnał się Jakub Jiroutek. W rolę jego następcy wcielił się zaś brat Sandro Pertile, a więc tego który zarządza skokami. Ivo Pertile w przyszłym sezonie będzie prowadził kadrę Włoch.

- Ponieważ brakuje nam szkoleniowców, wspólnie z prezesem uznaliśmy, że sam wrócę również do pracy trenerskiej i będę łączył funkcję dyrektora sportowego z rolą głównego trenera męskich skoków. To z pewnością będzie duże wyzwanie. W skokach Harald Rodlauer i Zeno Di Lenardo nadal będą odpowiadać za sektor kobiecy, a ja za męski - przekazał w rozmowie z "fondoitalia.it".

Ivo Pertile jako skoczek nie osiągnął wielkich sukcesów. Włoch najwyżej w zawodach Pucharu Świata uplasował się na miejscu czwartym w Predazzo. Po karierze skoczka zajął się działaniem w strukturach włoskiej federacji. Odpowiadał za szkolenie młodzieży oraz reprezentacji Włoch w kombinacji norweskiej.

Sandro Pertile Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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