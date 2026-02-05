Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ogłaszają w sprawie Kubackiego i Żyły. Komunikat na dzień przed igrzyskami

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Choć oficjalne otwarcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 nastąpi w piątkowy wieczór 6 lutego, już teraz rozgrywane są niektóre konkurencje. Polscy kibice muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, bo najważniejsze starty biało-czerwonych dopiero niebawem. Dużym zainteresowaniem będą na pewno cieszyły się konkursy skoków narciarskich. Okazuje się, że Piotr Żyła i Dawid Kubacki jednak wezmą udział w tej imprezie... Ale w zupełnie innej roli.

Dwóch zawodników w strojach narciarskich oraz kaskach rozmawia ze sobą po zakończeniu konkursu skoków narciarskich, na piersiach mają numery startowe, w tle widoczni kibice oraz polskie flagi.
Dawid Kubacki i Piotr ŻyłaSwen PförtnerAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Cztery lata oczekiwania na najważniejszą, zimową imprezę właśnie minęły. Na północy Włoch rozpoczęły się zmagania w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 i przez najbliższych kilkanaście dni będziemy obserwować walkę o najcenniejsze medale, jakie może wywalczyć zawodnik. Wśród kandydatów do podium jest kilku Polaków, ale tym razem w tym gronie na próżno szukać skoczków narciarskich, którzy nie brylują formą.

Od początku sezonu biało-czerwoni nie skaczą tak, jakby oczekiwali tego kibice. Droga do najlepszych osiągnięć jest daleka i nadzieje na olimpijski medal malały z każdym kolejnym konkursem. Jednak igrzyska mają to do siebie, że zdarzają się na nich liczne niespodzianki i na pewno fani skoków w Polsce liczą, że tym razem tę niespodziankę sprawią właśnie podopieczni Macieja Maciusiaka.

Zobacz również:

Mateusz Sochowicz i saneczkarze na igrzyskach
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Szokujące nagranie z igrzysk. Tego nie widzi się na co dzień. Nie do pomyślenia

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Żyła i Kubacki w zupełnie nowej roli. Jest oficjalne potwierdzenie ich udziału na igrzyskach

    Na igrzyskach we Włoszech Polaków w skokach narciarskich reprezentować będą Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Kacper Tomasiak. Dość niespodziewanie największe nadzieje na dobry występ w Predazzo związane są z najmłodszym z tego grona, a więc z Tomasiakiem. Nastolatek w ostatnich tygodniach prezentował się solidnie i był liderem biało-czerwonej ekipy. Miejsca na igrzyskach zabrakło natomiast dla Piotr Żyły i Dawid Kubackiego.

    Zobacz również:

    Domen Prevc
    Skoki Narciarskie

    Gorąco wokół Domena Prevca, a teraz taki komunikat przed igrzyskami. Lider Pucharu Świata rezygnuje

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej

      Okazuje się jednak, że dwójkę doświadczonych skoczków i tak zobaczymy podczas igrzysk olimpijskich. Kubacki i Żyła wezmą udział w imprezie, ale w zupełnie innej formie. Drugi z wymienionych skoczków opowiedział o tym już wcześniej w rozmowie ze Skijumping.pl. "Będę się pakował i przyjadę na igrzyska. Będę ekspertem. Nie wiem, co tam będę mówił. Nie oglądajcie tego w domu" - oznajmił Żyła.

      Teraz wyjaśniło się, co skoczek miał na myśli. Stacja Eurosport oficjalnie potwierdziła, że i "Wiewiór" i Kubacki będą ekspertami podczas igrzysk. "Obaj będą pojawiali się w studiach Eurosportu przy okazji transmisji ze skoków narciarskich - w Predazzo, w Warszawie lub poprzez łączenia" - czytamy na oficjalnej stronie Eurosportu.

      Zobacz również:

      Artti Aigro
      Skoki Narciarskie

      Bolesny upadek, a teraz taka decyzja. Rezygnacja tuż przed startem igrzysk

      Bartłomiej Wrzesiński
      Bartłomiej Wrzesiński
      Dwóch skoczków narciarskich w niebieskich kombinezonach i kaskach stoi obok siebie na tle banerów sponsorskich, jeden z nich okazuje silne emocje poprzez otwartą buzię, a drugi ma zamknięte usta i spokojniejszy wyraz twarzy.
      Dawid Kubacki i Piotr Żyła, Oberstdorf 2022CHRISTOF STACHEAFP
      Skoczek narciarski w kombinezonie startowym, kasku i goglach trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, z widocznym napięciem oczekuje na swoją kolej. W tle rozmyci kibice i elementy skoczni.
      Dawid KubackiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
      Igrzyska w cieniu... futbolu? Przegląd włoskiej prasy przed ZIOPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja