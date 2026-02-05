Cztery lata oczekiwania na najważniejszą, zimową imprezę właśnie minęły. Na północy Włoch rozpoczęły się zmagania w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 i przez najbliższych kilkanaście dni będziemy obserwować walkę o najcenniejsze medale, jakie może wywalczyć zawodnik. Wśród kandydatów do podium jest kilku Polaków, ale tym razem w tym gronie na próżno szukać skoczków narciarskich, którzy nie brylują formą.

Od początku sezonu biało-czerwoni nie skaczą tak, jakby oczekiwali tego kibice. Droga do najlepszych osiągnięć jest daleka i nadzieje na olimpijski medal malały z każdym kolejnym konkursem. Jednak igrzyska mają to do siebie, że zdarzają się na nich liczne niespodzianki i na pewno fani skoków w Polsce liczą, że tym razem tę niespodziankę sprawią właśnie podopieczni Macieja Maciusiaka.

Żyła i Kubacki w zupełnie nowej roli. Jest oficjalne potwierdzenie ich udziału na igrzyskach

Na igrzyskach we Włoszech Polaków w skokach narciarskich reprezentować będą Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Kacper Tomasiak. Dość niespodziewanie największe nadzieje na dobry występ w Predazzo związane są z najmłodszym z tego grona, a więc z Tomasiakiem. Nastolatek w ostatnich tygodniach prezentował się solidnie i był liderem biało-czerwonej ekipy. Miejsca na igrzyskach zabrakło natomiast dla Piotr Żyły i Dawid Kubackiego.

Okazuje się jednak, że dwójkę doświadczonych skoczków i tak zobaczymy podczas igrzysk olimpijskich. Kubacki i Żyła wezmą udział w imprezie, ale w zupełnie innej formie. Drugi z wymienionych skoczków opowiedział o tym już wcześniej w rozmowie ze Skijumping.pl. "Będę się pakował i przyjadę na igrzyska. Będę ekspertem. Nie wiem, co tam będę mówił. Nie oglądajcie tego w domu" - oznajmił Żyła.

Teraz wyjaśniło się, co skoczek miał na myśli. Stacja Eurosport oficjalnie potwierdziła, że i "Wiewiór" i Kubacki będą ekspertami podczas igrzysk. "Obaj będą pojawiali się w studiach Eurosportu przy okazji transmisji ze skoków narciarskich - w Predazzo, w Warszawie lub poprzez łączenia" - czytamy na oficjalnej stronie Eurosportu.

Dawid Kubacki i Piotr Żyła, Oberstdorf 2022 CHRISTOF STACHE AFP

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

