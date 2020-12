Zawody pod szyldem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w sezonie 2020/21 w Pekinie zostały odwołane z powodu pandemii Covid-19. Dotyczy to m.in. mistrzostw świata w snowboardzie i narciarstwie dowolnym oraz konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Zarówno wspomniane MŚ, jak i rywalizacja w skokach zaplanowane były na luty - czempionat od 18 do 28, a pucharowe zawody od 10 do 14. Poza tym na liście odwołanych imprez są: Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich (27-28 stycznia), PŚ w kombinacji norweskiej (12-14 lutego), alpejski PŚ kobiet (24-28 lutego) oraz PŚ w biegach narciarskich (19-21 marca).

Wszystkie te zmagania miały być zawodami testowymi na obiektach, na których mają się odbyć zimowe igrzyska w 2022 roku.



Jak podano, wpływ na ogłoszoną w piątek decyzję miały obostrzenia związane z podróżowaniem w różnych częściach świata, w tym m.in. obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna, której poddać się muszą wszystkie osoby z zagranicy przybywające do Chin.



Zapewniono, że trwają prace, by zawody testowe w Pekinie w niektórych dyscyplinach odbyły się przed 2022 rokiem. W przypadku pozostałych obiekty mają zostać sprawdzone podczas krajowych zawodów z udziałem wyłącznie chińskich sportowców.



"Obecnie FIS skupia swoje wysiłki, by znaleźć nową lokalizację dla odwołanych MŚ i PŚ w sezonie 2020/21. Zostaną one podane, kiedy tylko zostaną potwierdzone" - zaznaczono w komunikacie światowej federacji.

