Oficjalne potwierdzenie ws. Żyły, czarno na białym. Czegoś takiego nie było już dawno

Na pochwałę zasłużył przede wszystkim 11. Paweł Wąsek , który - jak sam zresztą potem przyznał - zaliczył swój najlepszy weekend w PŚ w karierze . Do tego wszystkiego z uwagi na fakt, że w drugiej turze znalazło się aż sześciu Polaków, podopiecznym Thomasa Thurnbichlera udało się wyprzedzić Japonię w tabeli Pucharu Narodów i wejść do pierwszej piątki zestawienia .

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Piotr Żyła w Pucharze Kontynentalnym, ostateczne potwierdzenie. Thurnbichler postawił wcześniej na Stocha

Austriacki trener po zakończeniu zmagań na skoczni K-120 miał jasność co do tego, że na następne zawody, do Titisee-Neustadt , zabierze ze sobą czwórkę Wąsek, Zniszczoł, Wolny i Kubacki - kwestia ostatniego miejsca rozstrzygała się między Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą i ostatecznie to pierwszy z nich "otrzymał bilet".

Co zaś się tyczy Żyły, który jeszcze niedawno powracał do zdrowia po operacji kolana, to ten ma utrzymać rytm występów poprzez wzięcie udziału w Pucharze Kontynentalnym, który w dniach 14-15 grudnia zawędruje do fińskiej Ruki. Dla 37-latka będzie to powrót do PK po ponad ośmiu latach.