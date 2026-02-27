Oficjalna decyzja w sprawie Tomasiaka. Niemcy grzmią o sensacji

Po igrzyskach olimpijskich nasi medaliści - Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, a także walczący o jak najlepszy wynik na swojej ostatniej w karierze imprezie czterolecia Kamil Stoch nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek. W miniony weekend cała trójka wystąpiła bowiem w mistrzostwach Polski w Wiśle-Malince. Najlepszy na skoczni imienia Adama Małysza okazał się - a jakże - nasz trzykrotny medalista z Predazzo Kacper Tomasiak, który stanął na podium u boku Dawida Kubackiego oraz swojego partnera z włoskiego konkursu duetów.

Teraz po przymusowej przerwie czas na powrót do zmagań w Pucharze Świata. W sobotę i niedzielę skoczkowie będą rywalizować o kolejne punkty na mamucim obiekcie w Bad Mittendorf. Polski Związek Narciarski informował już oficjalnie, że decyzją trenera Macieja Maciusiaka w skład naszej kadry podczas austriackiej delegacji wejdą: Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Joniak. W składzie zabrakło więc Kacpra Tomasiaka, który - podobnie jak jego brat Konrad - będzie teraz skupiał się na jak najlepszym występie na mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer, na które pojedzie z łatką wielkiego faworyta.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak nieobecny w Pucharze Świata. Niemcy reagują

Na absencję Kacpra Tomasiaka podczas najbliższym zawodów na skoczni Kulm reagują Niemcy, którzy są wyraźnie oczarowani olimpijskimi występami 19-latka. A najlepiej świadczy o tym to, jak nazwali naszego reprezentanta.

W Kulm zabraknie sensacji skoków narciarskich. Gwiazda olimpijska ma inne plany

- Tomasiak to nowa gwiazda polskich skoków narciarskich. Młody zawodnik niedawno zdobył srebro na skoczni normalnej i brąz na dużej podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Wywalczył również srebrny medal w konkursie duetów - czytamy dalej.

Niemieccy dziennikarze informują także swoich czytelników o tym, jakie wyzwanie czeka w najbliższym czasie na Kacpra Tomasiaka. - Kacper Tomasiak katapultował się do światowej elity skoków narciarskich podczas igrzysk. Jednak ten utalentowany kolekcjoner medali nie pojawi się w nadchodzących dniach na zawodach w lotach narciarskich w Kulm - i jest ku temu konkretny powód. Tomasiak przygotowuje się obecnie do mistrzostw świata juniorów w Lillehammer w Norwegii (4-8 marca). W związku z tym 19-latek nie weźmie udziału w zawodach w lotach narciarskich w Kulm (28 lutego i 1 marca) - ogłosili na swoich łamach.

A by podkreślić klasę 19-latka, zacytowali wypowiedź Adama Małysza dla TVP Sport, w której prezes Polskiego Związku Narciarskiego zachwyca się nad naszym multimedalistą. - Kacper ma przed wszystkim niesamowitą mentalność i wszyscy to potwierdzają - nie tylko komentatorzy, ale także trenerzy i skoczkowie narciarscy z innych krajów. On po prostu wchodzi na skocznie nie zastanawia się, co robić. Wszystko dzieje się automatycznie - stwierdził nasz były skoczek narciarski.

