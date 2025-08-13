Odżyła nadzieja, widoczne przełamanie. 22-letni skoczek czeka na "kliknięcie"

Adam Niżnik to trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów. W 2022 roku razem z: Janem Habdasem, Tymoteuszem Amilkiewiczem i Arkadiuszem Jojko zajął piąte miejsce w rywalizacji drużynowej w tej imprezie.

W 2023 roku w Lake Placid został - razem z Nicole Konderlą - mistrzem Uniwersjady w konkurencji duetów mieszanych. Startował też w młodzieżowych zimowych igrzyskach olimpijskich. W 2020 roku w Premanon zajął siódme miejsce.

Wielkie problemy Adama Niżnika zahamowały jego karierę

Niestety na wyższym szczeblu w skokach nigdy nie zaistniał, choć raz wystąpił w kwalifikacjach do Pucharu Świata w Zakopanem. To był 2020 rok. Kilka miesięcy wcześniej latem trzykrotnie stawał na drugim stopniu podium, w zawodach FIS Cup.

Niżnik ma na koncie punkty w Letnim Grand Prix. W 2022 roku był 23. w Courchevel. W Pucharze Kontynentalnym ma jednak problemy z punktowaniem. W sumie przez siedem sezonów startów zgromadził zaledwie 40 punktów. Najlepsza jego lokata, to 18. miejsce w norweskiej Renie w 2023 roku.

Zakopiańczyk przez lata, jako nastolatek, zmagał się z poważnym urazem kręgosłupa. Potem zaczęły się pojawiać kontuzje stawów skokowych. Tak też było niedawno, kiedy uszkodził kostkę na rozgrzewce przed Memoriałem Olimpijczyków w Szczyrku. Miał kilka tygodni przerwy od treningów, ale w czasie letnich mistrzostw Polski w Wiśle pokazał, że dobrze wykorzystał ten czas.

Pozytywnie zaskoczył w mistrzostwach Polski. "Potrzebne jest kliknięcie"

W konkursie indywidualnym zajął 12. miejsce, ale jego skoki mogły się podobać. Po pierwszej serii był nawet dziesiąty z szansami na wyższą lokatę. Dzień wcześniej pokazał się z niezłej strony w konkursie duetów. Uzyskał wówczas siódmy wynik z grona wszystkich zawodników. Na pewno był jednym z pozytywnych akcentów w czasie MP.

Dobrze się czuję teraz w powietrzu. Potrafię dużo nadrobić. Głównie muszę pracować teraz nad wyjściem z progu. Fajnie czuję teraz moje skoki i myślę, że będzie to szło teraz w dobrą stronę. Potrzebowałem trochę przełamania i teraz to przekładam na skoki. To sport, w którym potrzebne jest kliknięcie i z dnia na dzień wszystko może zaskoczyć. W skokach detale robią wielkie efekty

On na co dzień stanowi zaplecze dla kadry B i jest powołany na zgrupowania akcyjnie. Nad jego rozwojem czuwa nieoceniony trener Zbigniew Klimowski.

- Trener ma starodawne podejście do skoków. Czuć respekt. Trzyma rękę na pulsie, a w grupie jest naprawdę dobra atmosfera - przyznał Niżnik.

Adam Niżnik FOTO OLIMPIK / NurPhoto AFP

Adam Niżnik i Nicole Konderla po sukcesie na Uniwersjadzie Paweł Skraba materiały prasowe