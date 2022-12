Odważny ruch Thurnbichlera. "Miał prawo mieć obawy"

Przed skoczkami rywalizacja w niezwykle prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, w którym jednym z głównych faworytów do zwycięstwa będzie lider Pucharu Świata Dawid Kubacki. Jego forma pod rządami Thomasa Thurnbichlera eksplodowała, podobnie zresztą jak ma to miejsce w przypadku skaczącego bardzo dobrze Piotra Żyły. Austriacki szkoleniowiec poprawił wyniki naszych zawodników, ale zdaniem Jakuba Kota jego największym osiągnięciem jest stworzenie dobrej atmosfery, bo poprzedni sezon "Biało-Czerwoni" kończyli wewnętrznie rozbici.

- Dużym sukcesem było szybkie złożenie w całość tej układanki pod kątem atmosfery w drużynie. Wiemy, co się działo w Planicy, kiedy Adam Małysz i PZN ciągnął w jedną stronę, a zawodnicy w drugą. Trener, który przejmował kadrę nie miał łatwo. Miał prawo mieć obawy, że po miesiącu będzie żałował. Wchodził jako młody szkoleniowiec do grupy, która mogła go odrzucić, z zawodnikami, którzy mają swoje ego, określone osiągnięcia, ale i wymagania. Jego wielkim osiągnięciem jest to, że bazujemy na zespole, w którym jest fajna atmosfera - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".