Odniósł ogromny sukces. Krótko po nim spadł na dno. "Byłem u kresu sił"

Sven Hannawald skoki narciarskie zaczął trenować w wieku niespełna siedmiu lat. Na początku starty w konkursach skoków łączył z występami jako kombinator norweski. Ostatecznie jednak postawił wszystko na jedną kartę i zdecydował się na uprawianie tylko jeden ze wspomnianych wcześniej dyscyplin. Debiut w Pucharze Świata w skokach narciarskich zaliczył 6 grudnia 1992 roku w Falun. Na swoje pierwsze podium musiał jednak trochę poczekać. W czołowej trójce zawodów Sven Hannawald po raz pierwszy znalazł się bowiem 4 stycznia 1998 roku w Innsbrucku. Zajął wówczas drugie miejsce. Dwa dni później odnotował swój pierwszy triumf w zawodach najwyższej rangi FIS.

Fani niemieckiego skoczka narciarskiego z pewnością najlepiej wspominają sezon 2001/2002. Sven Hannawald przeszedł wówczas do historii jako pierwszy zawodnik, który wygrał wszystkie cztery konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Co więcej, w każdym z tych konkursów miał on znaczną przewagę nad pozostałymi skoczkami. Nikt nie wiedział wówczas jednak, z jak wielkimi problemami mierzył się utytułowany niemiecki skoczek.

Słodko-gorzki triumf Svena Hannawalda w 50. Turnieju Czterech Skoczni. Już wtedy chciał zakończyć karierę

Sven Hannawald swoją przygodę ze skokami chciał zakończyć jeszcze przed historycznym triumfem w Turnieju Czterech Skoczni. W sezonie 2000/2001 przeżywał on bowiem swoje pierwsze załamanie i chciał przejść na sportową emeryturę. "On już się nie śmiał, nie bawił, nie płakał. To nie był człowiek" - żalił się mediom Reinhard Hess, ówczesny szkoleniowiec niemieckiej reprezentacji. Sztab szkoleniowy zdecydował wtedy, że Hannawald przedwcześnie zakończy sezon i zrobi sobie dłuższą przerwę od rywalizacji. Ta z początku przyniosła zaplanowane efekty, jednak po wygranym Turnieju Czterech Skoczni demony z przeszłości znów zaczęły nawiedzać niemieckiego skoczka. O swoich problemach po latach opowiedział w książce "Sven Hannawald. Triumf. Upadek. Powrót do życia" (wys. SQN).

Cały czas byłem zapraszany na różne spotkania, ale wnosiły one jeszcze większy niepokój. Czułem nacisk ze wszystkich stron. Nie mogłem przespać nocy, a potem przez cały dzień tłukłem się jak z ołowianym ciężarem. Miałem wrażenie, że jestem staruszkiem, który wsparty na parapecie okiennym myśli: "Dajcie mi już wszyscy święty spokój" ~ opisywał w swojej książce Sven Hannawald.

Apogeum kryzys Svena Hannawalda osiągnął w 2003 roku. Wówczas do prywatnych problemów skoczka dołączyły jeszcze konflikty w reprezentacji. Triumfator 50. Turnieju Czterech Skoczni zmagał się wtedy z coraz to poważniejszymi problemami. Ostatecznie zdecydował się wyjechać na urlop ze swoją partnerką, Suską. Wyjazd ten jednak jeszcze bardziej skomplikował sytuację. Hannawald bowiem nie był już w stanie myśleć o niczym innym.

Całymi dniami zajmowałem się grabieniem trawnika i zbieraniem liści do worków. Nocami budziłem się i zaczynałem płakać. Wróciliśmy kilka dni wcześniej, bo byłem już u kresu sił ~ przyznał.

Pobyt w klinice i walka o powrót do zdrowia

Pod koniec kwietnia 2004 roku Sven Hannawald rozpoczął swój pobyt w Klinice Medycyny Psychosomatycznej w Bad Groenenbach. Jak przyznał w swojej książce Niemiec, środki antydepresyjne, które wówczas zażywał pomogły mu choć na chwilę "wrócić do normalności". Spokój nie trwał jednak długo. Lekarz, który zajmował się utytułowanym skoczkiem, postawił jasną diagnozę - syndrom wypalenia. Ludzie, którzy zmagają się z tak zwanym “burnout", często podejmują próby samobójcze. Wtedy Sven Hannawald zrozumiał jedno - zdrowienie jest procesem, który nie zajdzie z dnia na dzień, a o powrót do "normalności" trzeba będzie walczyć latami. Na oficjalne zakończenie kariery skoczek zdecydował się 3 sierpnia 2005 roku.

W powrocie do normalności Hannawaldowi pomogła... inna dyscyplina sportowa, a mianowicie wyścigi samochodowe. Od 2005 roku Niemiec sporadycznie startował bowiem m.in. w zawodach SEAT Leon Supercoma Germany i ADAC GT Masters. "To wspaniałe uczucie igrać z szybkością, żywiołem i doświadczyć tego, że panujesz nad sytuacją. Jeśli chcesz wylądować na przedzie, musisz podjąć ryzyko. O tak, mam respekt dla ryzyka, ale to właśnie ono mnie pociąga. Zawsze chcę zwyciężać. Muszę jednak wiedzieć, że dałem z siebie wszystko. Tak do tej pory podchodziłem do wyzwań. Nie potrzebuję konkretnego celu, tylko ogólnego kierunku. Wtedy ufam instynktowi i swojej ambicji. Poza tym przynajmniej raz w tygodniu bywam na torze kartingowym w Garching, robię kilka rundek i dłubię przy gokarcie. Również to mnie uszczęśliwia" - zdradził w książce Niemiec.

Obecnie Sven Hannawald spełnia się w roli komentatora sportowego. Były reprezentant Niemiec regularnie pojawia się na konkursach skoków narciarskich. W latach 2016-2020 współpracował z Eurosportem, teraz natomiast komentuje zawody rangi FIS w niemieckiej telewizji ARD.

