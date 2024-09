Odmieniony Kamil Stoch. Nasz mistrz znowu błyszczy. Te słowa dają nadzieję

Trochę tak. Żeby ruszyć z pracę, trzeba było najpierw wrócić do podstaw. Oczywiście nie jest tak, że wszystko było źle i trzeba było całkowicie wymazać, to co było do tej pory. Każde doświadczenie, jakie do tej pory nabyłem, ugruntowało we mnie pewien schemat. Teraz trzeba było tylko to wszystko poukładać tak, żeby to działało. Czuję, że z trenerami Doleżalem i Kruczkiem znaleźliśmy dobry system pracy i treningu. Daje on mi pewność, ale też poczucie sprawczości po każdej kolejnej sesji. Czuję, że idziemy w dobrym kierunku. Wiadomo, że potrzebuję się też trochę przepalić. Jak junior. Zaczynam nowy rozdział. Dla mnie to jest początek czegoś dobrego.