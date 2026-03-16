Odebrał złoto Tomasiakowi. Teraz nagła rezygnacja. FIS na gorąco reaguje

Tomasz Brożek

Philipp Raimund był jednym z bohaterów tegorocznych igrzysk olimpijskich. To właśnie on wyrwał złoto Kacprowi Tomasiakowi na normalnej skoczni, broniąc prowadzenia, które wywalczył w pierwszej serii. Niemiecki skoczek zaskoczył wszystkich swoją decyzją, nagle rezygnując ze startu w niedzielnym konkursie na Holmenkollbakken w Oslo. Na jego decyzję zareagował na gorąco dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich - Sandro Pertile.

Philipp Raimund w locie na skoczni, obok zbliżenie Sandro Pertile w granatowej czapce z logo podczas zawodów.
Na zdjęciu Philipp Raimund oraz dyrektor PŚ Sandro PertileAnne-Christine POUJOULAT / AFP / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

- Ta skocznia jest tragiczna, powinno się ją wysadzić w powietrze. Chętnie dołożę się do materiałów wybuchowych - mówił o Holmenkollbakken w 2023 roku Kamil Stoch. Dlaczego? Najlepszym zobrazowaniem odpowiedzi na to pytanie był niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo.

Karty rozdawał w nim wiatr, a powstające nad zeskokiem wiry powietrzne sprawiły, że byliśmy świadkami kilku niebezpiecznie wyglądających sytuacji w powietrzu. To właśnie dlatego ze startu w zawodach zrezygnował tegoroczny mistrz olimpijski ze skoczni normalnej, który odebrał szansę na złoto Kacprowi Tomasiakowi - Philipp Raimund.

- Nie będę skakał w tym g… - rzucił reprezentant Niemiec w przekazie, który poszedł w świat w transmisji telewizyjnej. Na jego decyzji skorzystał Kamil Stoch, będąc pewnym kolejnych punktów w klasyfikacji (ostatecznie zajął 28. lokatę).

Maciusiak zdecydował ws. Vikersund. "Myślałem, że w ogóle nie pojedziemy"

Trener naszych zachodnich sąsiadów Stefan Horngacher tłumaczył później, że nie ingerował w rezygnację Philippa Raimunda i była to jego osobista decyzja, a sam 25-latek tłumaczył powody jej podjęcia między innymi w rozmowie z norweskimi dziennikarzami.

- Pomyślałem o mojej dziewczynie. Pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, było: Co by powiedziała? A potem przyszło mi na myśl, jak zawsze powtarza, że najważniejsze jest, żebym był bezpieczny i żebym bezpiecznie wylądował, bez względu na pogodę - przyznał niemiecki skoczek cytowany przez NRK.

I dodał: - Jest wielu, którzy też chcą, żebym wrócił do domu. (...) Uznałem, że teraz nie ma potrzeby ryzykować.

Wielka niespodzianka po PŚ w Oslo. Tyle Norwegowie muszą zapłacić Polakom

Niestandardowe zachowanie Philippa Raimunda odbiło się szerokim echem. Pochwalił je między innymi reprezentant Norwegii Kristoffer Eriksen Sundal, mówiąc o dorosłej postawie swojego rywala.

Na jego rezygnację zareagował także na gorąco dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich - Sandro Pertile.

Nigdy nie naciskamy na sportowców, żeby skakali, to tylko ich decyzja. Jeśli nie czuł się komfortowo, to znaczy, że podjął właściwą decyzję
stwierdził Włoch, który wypowiedział się także na temat przebiegu całego niedzielnego, jednoseryjnego konkursu

- Przeszliśmy przez pierwszą serię bez żadnego upadku, a to zawsze nasz priorytet. W przerwie między seriami prawie niemożliwe byłoby zapalenie zielonego światła. Kiedy próbowaliśmy rozpocząć drugą część zmagań, były małe okienka, w których można by zezwolić na start - przekazał dyrektor PŚ.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Oficjalny komunikat ws. Kacpra Tomasiaka. "Życiówka" już pewna. Jest potwierdzenie

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym i kasku ochronnym stoi na tle banerów reklamowych, unosi prawą rękę w geście pozdrowienia, a na piersi widnieje numer startowy i logo sponsorów.
Philipp RaimundKERSTIN JOENSSONAFP
Skoczek narciarski w kasku i goglach z polską flagą na kasku, patrzący w bok, w tle widoczny fragment nart oraz logotypy igrzysk olimpijskich.
Kacper Tomasiak - trzykrotny medalista olimpijskiIwanczuk/Sport/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTERReporter
Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparciePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja