Od niego w skokach zależy bardzo wiele. Polacy ciągle go jednak krytykują

Czech w rozmowie z dziennikarzami podkreśla, że dla niego zawodnik z numerem jeden jest tak samo ważny jak ten z najlepszej grupy.



- Czasami jednak - jak to w życiu - ktoś nie ma szczęścia. Takie są skoki - powiedział Borek Sedlak w rozmowie z Interia Sport.

Halvor Egner Granerud udziela wywiadu specjalnie dla programu ,,Polskie Skocznie" WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Borek Sedlak: od Zakopanego były ciągle kłopoty

Tomasz Kalemba, Interia Sport: To był dla pana ciężki sezon?

Borek Sedlak: - To prawda. Pewnie są gdzieś prowadzone statystyki dotyczące konkursów, ale wydaje mi się, że do Turnieju Czterech Skoczni mieliśmy tylko jedne zawody, w których pojawiły się problemy. Od Zakopanego były ciągłe kłopoty.

Odkąd jest pan starterem w zawodach Pucharu Świata, to ten sezon był najtrudniejszy?

- Trudno powiedzieć. W każdym sezonie są trudne sytuacje. Czasami nawet krytyczne. Trudno było rzeczywiście w Lahti, bo to był konkurs na granicy przerwania go. Wydaje mi się jednak, że to był rzeczywiście najtrudniejszy sezon dla mnie.

W tym sezonie pod pana adresem padało wiele słów krytyki. Najwięcej od Polaków?

- Oczywiście (śmiech). Znamy się dobrze z Polakami, bo mamy podobną mentalność. Moim zdaniem Polacy są najlepszymi kibicami i najbardziej motywują. Od nich spada na mnie największa krytyka, a trzech waszych wspaniałych zawodników: Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła są po prostu dla kibiców nietykalni. Traktuję jednak każdego skoczka tak samo. Czasami jednak - jak to w życiu - ktoś nie ma szczęścia. Takie są skoki. Znam się z tą trójką pewnie 15 lat i nigdy żadnego z nich nie puściłbym w fatalnych warunkach. Podobnie jak każdego innego skoczka.



Dostaje wiele wiadomości z Polski. "Widzę początek i wiem, że to będzie atak na mnie"

Trenerzy i zawodnicy polskiej reprezentacji też mają czasami pretensje do pana?

- Najlepiej jest rozmawiać na drugi dzień, kiedy emocje już opadną. O sytuacji, jaka przytrafiła się Dawidowi Kubackiemu w Zakopanem, rozmawialiśmy dopiero w Sapporo. Wziąłem go tam na rozmowę na pięć minut. Tak samo spokojnie dyskutowałem kiedyś z Kamilem Stochem. Oczywiście emocje były też czasami u trenerów. Oni jednak skupiają się na kilku swoich skoczkach i nie śledzą dobrze całego konkursu.

Uwagi do pana zwracają głównie Polacy, czy też przedstawiciele innych krajów?

- Oczywiście nie tylko Polacy. Głównie dotyczy to jednak kibiców, a nie zawodników czy trenerów. Na 200 wiadomości, jakie otrzymuję, to jednak 199 pochodzi z Polski.



Obrażają pana?

- Nie czytam wszystkich, ale czasami widzę tylko początek i wiem, że to będzie atak na mnie. Za to, że jestem Czechem i za to jak reaguję na Polaków. To wszystko dostaję na moje prywatne konto. Czasami piszą, że mnie zabiją.

Naprawdę były takie groźby?

- Nie w tym sezonie, ale w poprzednich.



"System kompensacji działa dobrze"

Które zawody w tym sezonie były najtrudniejsze?

- Trudne było Lahti, o czym mówiliśmy, ale też Lake Placid i Willingen. Tyle że to jest Puchar Świata. W sezonie jest 40 konkursów i jeśli zabraknie ci szczęścia, to masz 39 kolejnych na rewanż. Gorzej jest z mistrzostwami świata. Konkursy są raz na dwa lata. Kiedy do tego hula wiatr w konkursie, to wtedy jest straszne ciśnienie. Dlatego cieszę się z tego, że w dobrych warunkach udało się wystartować Piotrowi Żyle na normalnej skoczni.



Czy można zmienić coś jeszcze w systemie dotyczącym przeliczników za wiatr?

- Udało nam się zwiększyć w tym sezonie kompensację za tylny wiatr. To pomogło nam zwiększyć bezpieczeństwo i spowodowało, że zawody były bardziej fair. Ten system działa już od dekady i jest naprawdę dobry. Prowadziliśmy testy z mierzeniem wiatru na kasku. Mogliśmy wyniki porównać z pomiarami prowadzonymi przez firmę Swiss Timing i wcale nie wypadły one dobrze.



Ten sezon wiele pana nauczył?

- Oczywiście. Walter Hofer, mój poprzedni szef, mówił zawsze, że w ciągu 30 lat nigdy nie powtórzą się dwukrotnie takie same zawody. Na pewno z każdych zawodów wyciągnąłem wnioski, które mają dla mnie wartość edukacyjną. Tyle że każde kolejne zawody to jest nowa sytuacja.



Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Borek Sedlak / EXPA/ JFK / Newspix

Borek Sedlak / EXPA/Tadeusz Mieczyński / Newspix