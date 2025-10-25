Partner merytoryczny: Eleven Sports

Od dekady nikt nie dokonał tego, co Kacper Tomasiak. "Ten wynik brałbym w ciemno"

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Kacper Tomasiak potwierdził, że jest wielkim talentem w skokach. 18-letni Polak zajął ósme miejsce w debiucie w zawodach w najwyższej rangi. Skoczek LKS Klimczok Bystra przyjechał do Klingenthal bez kompleksów. Po konkursie przyznał, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, ale przytomnie zauważył też, że to jest tylko sezon letni. Wszystko, co najważniejsze w skokach dzieje się jednak zimą. W niedzielę (27 października, godz. 14.45) wystąpi on w konkursie mikstów. W jednej drużynie z Kamilem Stochem.

Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL

W skrócie

  • Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce w swoim debiucie w zawodach najwyższej rangi w skokach narciarskich, co daje mu historyczne osiągnięcie.
  • 18-letni skoczek wykazał się dużym talentem i spokojnym podejściem, podkreślając, że najważniejsze wyzwania dopiero przed nim – zimowy sezon.
  • Tomasiak już wkrótce wystąpi wspólnie z Kamilem Stochem w konkursie mikstów, a jego wyniki dają mu realną szansę na wejście do kadry Pucharu Świata.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kacper Tomasiak po pierwszej serii konkursu Letniego Grand Prix w Klingenthal zajmował szóste miejsce. I to mimo spóźnionego skoku. To tylko pokazuje potencjał tego zawodnika.

W drugiej serii było słabiej i spadł na ósme miejsce, ale zapewnił sobie dożywotnie prawo startu w Pucharze Świata. Był też najlepszym z Polaków, a to oznacza, że są duże szanse na to, by zimę rozpoczął w zawodach najwyższej rangi.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Thomas Morgenstern, Domen Prevc i Ryoyu Kobayashi i Kacper Tomasiak

Jak wyliczył ski exel, Tomasiak jest dopiero ósmym skoczkiem w XXI wieku, który w debiucie w zawodach najwyższej rangi zajął miejsce w "10". Nie licząc Japończyka Shinnosuke Fujity, w bardzo słabo obsadzonych zawodach w Kazachstanie, pierwszym od dekady.

Zobacz również:

Anna Twardosz. W ramce na okładce magazynu "Flugbegleiter"
Skoki Narciarskie

Dziewczyna z okładki niemieckiego magazynu. Tak zmieniło się życie Polki

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Kacper Tomasiak: To jest dopiero koniec lata, a może być lepiej

    Tomasz Kalemba, Interia Sport: Debiut w Letnim Grand Prix i od razu ósme miejsce. To duży wynik, z którego pewnie jeszcze nie zdajesz sobie sprawy?

    Kacper Tomasiak: - To naprawdę bardzo dobry wynik, ale przypominam, że to dopiero jest koniec sezonu letniego. Do zimy trzeba się jeszcze trochę poprawić. Może być zatem lepiej. Jestem jednak zadowolony. Zresztą na duży plus jest dla mnie cały ten sezon letni.

    Z jakimi celami wynikowymi przyjeżdżałeś do Klingenthal?

    - Na dobrą sprawę, to nie zakładałem sobie, jakie miejsce zadowoliłoby mnie w Klingenthal. Po prostu chciałem oddawać jak najlepsze skoki i zobaczyć, na co wystarczy. Nie wiedziałem, na co mnie stać, jeśli chodzi o miejsca. Taki wynik jednak, jaki uzyskałem, brałbym wcześniej w ciemno.

    Czego się o sobie dowiedziałeś tego lata?

    - Wiem, że moje skoki są na tyle dobre, że nawet jeśli coś nie zagra, to odległościowo tak tego nie widać. Wiem też, że mogę rywalizować z najlepszymi i to nawet przy nieidealnych skokach. Błędy, jakie popełniam, nie powodują już tak dużych strat, jak kiedyś.

    Pokazałeś, że nie taki diabeł straszny i można jednak poszaleć w elicie mimo niewielkiego doświadczenia?

    - To prawda. Nie ma takiej dużej różnicy między Letnim Grand Prix, a Letnim Pucharem Kontynentalnym. Są owszem wielkie nazwiska, ale w samych skokach nic się nie zmienia. Trzeba skakać swoje. I jeśli dobrze się to robi, to można walczyć.

    Kiedy zaczynałeś przygotowania do sezonu, to pomyślałeś sobie, że lato zakończysz debiutem w Letnim Grand Prix?

    - Na początku nawet o tym nie myślałem, ale z czasem okazało się, że to może być możliwe. Nie skupiałem się jednak na tym, w jakich zawodach chciałbym startować. Interesował mnie tylko progres w skokach z tygodnia na tydzień.

    Trener kadry Maciej Maciusiak już zapowiedział, że jesteś w gronie siedmiu zawodników, którzy będą przygotowywać się do inauguracji Pucharu Świata. Z tego grona do Skandynawii - na konkursy w Lillehammer, Falun i Ruce - pojedzie szóstka. Czterech pozostałych dołączy na konkursy w Wiśle. To znaczy, że już jesteś blisko Pucharu Świata.

    - Myślę, że tak. Jeśli tylko utrzymam dyspozycję, jaką mam teraz, to bez problemu uda się zadebiutować w Pucharze Świata. Po prostu muszę robić swoje.

    W jednej drużynie z Kamilem Stochem. "Lepiej byłoby wystąpić razem w igrzyskach"

    To nie koniec twoich debiutów w Klingenthal. W niedzielę pierwszy raz w karierze w zawodach najwyższej ranki wystąpisz w mikstach. W jednej drużynie z Kamilem Stochem. Wielki mistrz i wielki debiutant. To będzie piękne i trochę symboliczne, bo nasz trzykrotny mistrz olimpijski kończy karierę, a ty ją dopiero zaczynasz?

    - I myślę, że możemy ugrać coś dobrego. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Będziemy się bawić tymi skokami, by wyszło jak najlepiej. Jeszcze nie zastanawiałem się nad tym, jak wspólny występ z Kamilem Stochem będzie dla mnie ważny. Na pewno będzie to fajne wydarzenie w moim życiu. Przede mną jeszcze jednak długa droga, by spełnić wszystkie swoje marzenia z dzieciństwa. Zdecydowanie lepiej byłoby wystąpić z Kamilem wspólnie na igrzyskach.

    Wrócisz późno w nocy w niedzielę, a w poniedziałek z rana ruszasz już do Sztokholmu na treningi w tunelu aerodynamicznym.

    - Będzie trochę mało czasu na odpoczynek, ale zajęcia w tunelu nie są tak intensywne, więc nie powinno być problemu.

    W Klingenthal - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Maciej Maciusiak
    Skoki Narciarskie

    Kto z polskich skoczków pojedzie na igrzyska? Maciej Maciusiak mówi o niesprawiedliwości

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Kacper Tomasiak
    Kacper TomasiakPZNmateriały prasowe
    Skoczek narciarski w locie tuż obok wybuchu ognia, z widocznym kombinezonem sportowym i nartami na tle ciemnych drzew.
    Kacper TomasiakJakub Porzycki/ANADOLU AFP
    Grupa kibiców ubranych w zimowe ubrania stoi na trybunach stadionu, część z nich trzyma flagę Polski, a w tle widoczne są puste rzędy, liczne flagi oraz banery. Oświetlenie sugeruje, że wydarzenie odbywa się wieczorem.
    Polscy kibice w Klingenthal z Kacprem TomasiakiemTomasz KalembaINTERIA.PL
    Zawodnik skoków narciarskich w sportowej odzieży i czapce siedzi na ławce w strefie przed startem, trzymając narty marki Fischer, w tle widoczne są liczne banery sponsorów i oznaczenia zawodów Summer Grand Prix.
    Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja