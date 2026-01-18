Zimowe Igrzyska Olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Oczy polskich kibiców od dawna zwrócone są w kierunku kadry polskich skoczków, dla których nie jest to, delikatnie mówiąc, udany sezon. Zdecydowanie najlepszym "biało-czerwonym" na ten moment jest 18-letni Kacper Tomasiak. Debiutant w najważniejszym cyklu jest zdaniem większości ekspertów absolutnym faworytem do wyjazdu do Włoch.

Rywalizacja toczy się o kolejne dwa miejsca. Kolejną odsłonę tej walki mogliśmy obserwować przez ostatni weekend w japońskim Sapporo. Oprócz Tomasiaka, na słynnej Okurayamie z różnym skutkiem rywalizowali również Dawid Kubacki oraz Maciej Kot.

W walce o przepustki na igrzyska pozostają również Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła. Cała trójka w ostatnich dniach trenowała w Zakopanem pod czujnym okiem trenera naszej kadry Macieja Maciusiaka.

Zapadła decyzja ws. Kamila Stocha. Mistrza olimpijskiego ma zabraknąć w Willingen

Dla Stocha aktualny sezon Pucharu Świata jest wyjątkowy. Trzykrotny mistrz olimpijski już wcześniej ogłosił, że w tym roku zakończy karierę sportową. Tym samym skoczek z Zębu stoi przed ostatnią szansą na wyjazd na swoje szóste zimowe igrzyska olimpijskie w życiu. I na pewno ostatnie w charakterze czynnego sportowca.

Stoch w tym sezonie miał swoje wzloty i upadki, lecz ostatecznie "bronią" go liczby. Bo to właśnie mistrz olimpijski jest w tym momencie drugim najwyżej notowanym polskim skoczkiem w Pucharze Świata - ma na koncie 148 punktów i plasuje się na 25. pozycji. Pomimo tego skład polskiej kadry cały czas jest nieznany, tak więc Stoch nie ma pewności, że otrzyma przepustkę na najważniejszą imprezę czterolecia.

Nowy trop w tej sprawie dał Apoloniusz Tajner. Były trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich, a także prezes Polskiego Związku Narciarskiego w latach 2006-2022 był gościem Zimowego Magazynu Olimpijskiego emitowanego na antenie Polsatu Sport. Okazuje się, że zawody Pucharu Świata w Sapporo nie były jedynymi, na których kibice nie ujrzą Stocha. Tak samo ma wyglądać sytuacja przy okazji zawodów w Willingen, które bezpośrednio poprzedzą zimowe igrzyska.

Informacja podana przez Tajnera daje pewien trop w kwestii składu polskiej kadry na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Absencja Stocha zdaje się potwierdzać pewne miejsce Stocha w kadrze. Czas zaoszczędzony na brak wyjazdu do Willingen doświadczony polski skoczek mógłby wykorzystać na treningi, które mogą doprowadzić do zwyżki formy tuż przed kluczowym startem.

Tajner poinformował również, że Stoch znajdzie się w kadrze na mistrzostwa świata w lotach, które w dniach 23-25 stycznia odbędą się w niemieckim Oberstdorfie. W kadrze Polski na te zawody ma znaleźć się również Piotr Żyła.

